Prezentatoarea TV Gabriela Cristea și partenerul ei, Tavi Clonda, au una dintre cele mai apreciate relații din showbiz-ul autohton. Cei sunt împreună de 7 ani, iar din povestea lor de iubire au rezultat două fetițe, care au devenit grija lor principală, însă acest lucru nu înseamnă că Tavi Clonda o lasă pe soția lui să le ofere toată atenția ei doar celor mici, notează click.ro.

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt adesea văzuți drept un cuplu model, cei doi comportându-se ca doi îndrăgostiți, chiar și după 7 ani de mariaj. Aceștia au împreună două fetițe, pe Victoria și Iris, iar muzicianul a dezvăluit de curând care e secretul unei relații sănătoase atunci când se ajunge în acest punct al căsniciei.

Fiind întrebat dacă cele mici își doresc să mai doarmă alături de mama lor, din când în când, Tavi Clonda a explicat că fetițele au fiecare camera personală, iar el este cel care o are pe soția lui alături în fiecare noapte. Desigur, dacă apar probleme, cei doi știu cum să le gestioneze, dar au decis să le învețe pe micuțele lor să doarmă singurele, pentru a putea petrece în continuare timp în doi. „Vrând, nevrând, s-a schimbat (relația lor de când au apărut copiii n.r). Totuși, nu ne-am culcat cu copiii, fiecare are camera ei. Când dormi cu micuții, ei nu o să își mai dorească să stea singuri un timp. Am încercat ca seara să fie numai a noastră, în cazul în care nu sunt probleme, nu plâng sau nu este nevoie să mergem la ele. Este greu, dar i-am spus Gabrielei: „Copiii sunt copii, soțul este soț”. ”, a declarat Tavi Clonda, pentru ego.ro, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/tavi-clonda-vrea-ca-gabriela-cristea-sa-doarma-589539.html