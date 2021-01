În așteptarea primului termen al procesului de divorț, Alin Oprea nu e ocolit de scandaluri. Deși inițial s-a spus că Tavi Colen, fostul lui coleg din trupa Talisman, îl susține și îl ajută să treacă de divorțul de fosta soție, Larisa Uță, iată că lucrurile stau exact invers, notează click.ro.

Presa a speculat că pe parcursul prieteniei celor doi, Tavi Colen ar fi fost foarte deranjat de soția lui Alin și s-a spus că Larisa ar fi fost motivul destrămării trupei Talisman. Așa s-a ajuns de la o frumoasă prietenie, la un scandal monstru între cei doi componenți ai trupei.

Tavi Colen nu a mai rezistat și, după 15 ani de la destrămarea trupei Talisman, a divulgat motivul rupturii bruște de Alin Oprea, aducându-i acestuia acuzații grave. „Alin nu ținea pasul cu mine niciodată. Și am zis mai bine să mă retrag eu! Atunci am luat hotărârea să plec. Mi-a fost greu pentru că eu am căzut așa, de sus, ca din copac. El într-o dimineață mi-a luat tot: viața, palmares, trupă, instrumente, tot! Nu am să-l iert niciodată. A fost mai deștept! S-a dus cu cinci ani înainte la OSIM și a înregistrat marca Talisman pe numele lui!”, a spus Colen, la Antena Stars, conform sursei citate.

