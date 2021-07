Tavi Colen nu uită și nu iartă! Solistul de la Talisman a redeschis războiul cu fostul coleg Alin Oprea, la 15 ani de la destrămarea trupei Talisman! Tavi Colen face acuzatii dure la adresa fostului coleg, care și-ar fi însușit ilegal atât repertoriul, cât și numele trupei, notează click.ro.

„Cea mai mare durere a mea este că eu am căzut de undeva de sus. M-a durut foarte tare, am suferit, o perioadă de un an, aproape doi, nu vorbeam cu nimeni. Singura care m-a ținut așa, pe linia de plutire a fost Ema. Eu am căzut ca un bolovan”, a spus Tavi Colen, în emisiunea ”Xtra Night Show”, potrivit sursei citate. „Am luat-o, nu de la zero, de la -2. Nu aveam nici scule, nici bani, nici concerte, nici nimic. Și-a luat Alin toate cele, piesele, discurile, numele, tot, am zis hai bine, ia-ți-le, bagă-ți-le undeva. Dar n-a reușit, se pierde totul. De la orice trupă de unde pleacă solistul vocal, este cam gata. Din punct de vedere muzical noi eram OK, puteam să o mai ducem”, a mai adăugat Tavi Colen.

