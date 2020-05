Complicate sunt căile dragostei! Tavi Colen și Emma Ștefan, cunoscută ca fiind una dintre vocile de la ZU, formează un cuplu de aproape 10 ani și fac echipă bună și acasă și pe scenă, căci Tavi este cel care impresarul tinerei. Recent, Emma a făcut o serie de declarații despre dragostea care vine și trece, iar cuvintele cântăreței i-au pus pe gânduri pe fanii care se întreabă dacă problemele au apărut în paradis. Artista a subliniat, totuși, că Tavi este un iubit de nota 10 care nu se dă în lături de la nimic atunci când vine vorba despre a-i face pe plac, potrivit click.ro.

Tavi nu este doar iubitul Emmei, ci și impresarul ei, cel care o ajută în sfera profesională. Nu de puține ori au urcat împreună pe scenă și au făcut spectacol. Ori de câte ori are ocazia Tavi vorbește despre iubita sa care i-a schimbat viața în bine și care este ca o a doua mamă pentru fiul pe care îl are din mariajul anterior. ”Aș putea să scriu mult și s-o laud în multe feluri pentru că merită, dar o să adun totul în doar câteva cuvinte. “Îți multumesc și sunt fericit că exiști în viața mea, Emma!”, a declarat într-un interviu, atunci când a fost întrebat despre iubita sa, conform sursei citate.

