Începând cu data de 1 februarie, la Muzeul de Istorie din Suceava va fi instituită o nouă taxă. Este vorba de o taxă de 3 lei pentru vizionarea filmului „Prin Suceava la 1900” cu sistemul de realitate virtuală. Decizia va fi luată în ședința de miercuri, 30 ianuarie, a Consiliului Județean. Sistemul a costat aproximativ 200.000 de lei și a fost lansat oficial pe 22 decembrie 2018, cu ocazia evenimentului „Noaptea cea mai lungă”. Anterior, sistemul a fost testat de șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, şi de reprezentanţii presei. La acea vreme, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a spus că sistemul de realitate virtuală permite ca pe lângă filmul „Suceava la 1900” să fie încărcate diverse filme cu caracter educativ, începînd de la perioada antică pînă la perioada contemporană.

