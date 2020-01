Muzeul Bucovinei, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava renunță în acest an la două taxe și majorează alte 13 dintr-un total de 35 de taxe și tarife. Totodată se introduce taxa de intrare pentru pensionari, la toate secțiile din cadrul muzeului, la care cuantumul este la jumătate față de adulți și alte două taxe noi și anume ”realitate virtuală pentru adulți, elevi și studenți” de 3 lei/persoană și ”taxă manifestări extramuzeale altele decât cele culturale”, gen întruniri societate civilă, conferințe, work-shopuri, de 2 lei pentru fiecare participant. Se renunță în acest an la biletul unic de vizitare pentru Muzeul și Casa Ciprian Porumbescu și la taxa de fotografiere pentru neprofesioniști, vizitatori. ”Propunerea pentru renunțarea la această taxă vine în contextul în care vizitatorul are o multitudine de posibilități de a suprinde imagini sau spoturi video din obiectivele pe care le vizitează, cu diferite tipuri de aparate mai performante, postarea acestora pe rețelele de socializare fiind un beneficiu pentru muzeu contribuind astfel la promovarea obiectivelor Muzeului Bucovinei”, se menționează în expunerea de motive la proiectul privind taxele și trarifele pentru anul 2020 la Muzeul Mucovinei aprobat de deliberativul județean la finalul anului trecut.

La Muzeul de Științele Naturii și la Muzeul Satului Bucovinean taxele cresc de la 6 la 8 lei pentru adulți și de la 1,5 la 2 lei pentru elevi și studenți

Printre cele 13 taxe care s-au majorat se numără și taxa de vizitare a Cetății de Scaun care crește în 2020 de la 12 la 16 lei pentru adulți și de la 3 la 4 lei pentru elevi și studenți. De asemenea, la Muzeul de Științele Naturii taxa pentru adulți crește de la 6 lei la 8 lei/persoană iar pentru elevi și studenți de la 1,5 la 2 lei/persoană exact ca taxa de intrare la Muzeul Satului Bucovinean. Taxa pentru manifestări culturale la Muzeul Satului Bucovinean se majorează de la 4 lei la 8 lei/persoană în cazul adulților iar pentru elevi și studenți de la 1 leu la 2 lei/persoană. În 2020 se majorează și taxele de intrare la expozițiile temporare cu costuri de asigurare de la 4 lei la 8 lei/persoană la adulți și de la 1 leu la 2 lei/persoană la elevi și studenți.

Taxa de participare la activități de pedagogie muzeală/activități educaționale, susținute cu personal propriu crește de la 10 lei la 15 lei/persoană

Biletul unic de vizitare (Muzeul de istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Stiintele Naturii,Hanul Domnesc, Casa Memorială „Simion Florea Marian”) se majorează de la 36 la 40 lei/persoană la adulți și de la 8 lei la 10 le/persoană în cazul elevilor și studenților. Taxa de participare la activități de pedagogie muzeală/activități educaționale, susținute cu personal propriu crește de la 10 lei la 15 lei/persoană iar taxa de participare la activități de pedagogie muzeală/activități educaționale pentru adulți, susținute cu lectori remunerați crește de la 70 lei la 90 lei/persoană. Taxele de vizitare s-au majorat pentru acoperirea costurilor cu întreținerea obiectivelor și asigurarea obiectelor de patrimoniu dar și pentru alinierea la tarifele practicate de instituții similare din țară.