Taxa de vizitare a Muzeului Satului Bucovinean de lângă Cetatea de Scaun a Sucevei se reduce la jumătate începând cu 1 ianuarie 2021. Hotărârea a fost luată de deliberativul județean la propunerea Muzeului Național al Bucovinei. Astfel, taxa pentru adulți se reduce de la 8 lei/persoană la 4 lei, taxa pentru elevi și studenți de la 2 lei/persoană la 1 leu iar taxa pentru pensionari de la 4 lei/persoană la 2 lei. Ținând cont de contextul evoluției epidemiologice din acest an și previziunile pentru anul viitor celelalte taxe și tarife sunt păstrate la nivelul anului 2020. Muzeul Național al Bucovinei are aprobată o listă de 36 de taxe și tarife. Astfel, taxa pentru vizitarea expoziției permanente de la Muzeul de Istorie din Suceava rămâne 12 lei/persoană pentru adulți, 3 lei pentru elevi și studenți și 6 lei pentru pensionari, iar pentru vizitarea Cetății de Scaun 16 lei/persoană pentru adulți, 4 lei pentru elevi și studenți și 8 lei pentru pensionari. Pentru vizitarea expoziției permanente la Muzeul de Științele Naturii din Suceava taxa este de 8 lei/persoană pentru adulți, 2 lei pentru elevi și studenți și 4 lei pentru pensionari. Pentru cununii sau botezuri la Biserica de lemn Vama din Muzeul Satului Bucovinean taxa rămâne de 150 de lei/eveniment iar biletul unic care în baza căruia pot fi vizitate Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc, Casa Memorială ”Simion Florea Marian” rămâne la prețul de 40 de lei/persoană pentru adulți și 10 lei/persoană pentru studenți. Muzeul Național al Bucovinei acordă gratuități pentru persoane cu dizabilități și însoțitorul persoanei cu dizabilități, pentru copii din școli speciale, așezăminte sociale și centre de plasament, posesorii cardurilor ICOM, veterani de război, lucrători actuali și pensionari din rețeaua muzeală, parteneri – in baza contractelor de parteneriat valabile. Elevii etnici români din afara granițelor țării, bursieri ai statului roman, beneficiază de gratuitate conform Legii educației naționale.