Locuitorii comunei Cornu Luncii vor plăti în acest an aceleași sume ca anul trecut în contul taxelor și impozitelor locale. Administrația locală a decis să nu majoreze dările la bugetul comunei. Primarul Gheorghe Fron a ținut să precizeze că taxele și impozitele în comuna Cornu Luncii au rămas la același nivel în ultimii șapte ani arătând că în unele cazuri acestea chiar s-au micșorat. Secretul, a spus Fron, îl reprezintă baza de impozitare mare adică numărul mare de contribuabili în special agenți economici. ”Avem foarte mulți agenți economici 649 cu peste 1.000 de salariați și ei aduc un aport deosebit la bugetul comunei și pentru că-i stimulăm. Nu putem numai noi să câștigâm. Este principiul că de cât sp iei mult de la puțini iei puțin de la mulți și este un principiu sănătos. De asta comuna Cornu Luncii în ultima perioadă s-a dezvoltat foarte mult”, a spus primarul.

Fron: ”Prioritatea este școala întodeauna”

Gheorghe Fron a subliniat că bugetul comunei pentru anul 2018 care va fi aprobat peste două săptămâni nu va fi afectat de modificările fiscale și va rămâne la același nivel ca anul trecut. El a menționat că prioritatea în 2018 o va reprezenta învățământul. ”Prioritatea este școala întodeauna. Plecăm de la premisa că localitatea este o familie mai mare. În orice familie sănătoasă 60% din buget se îndreaptă către copii, către educația lor. Culegi roadele după 10-20-30 de ani dar asta este o problemă sănătoasă să investești în vitor. 40% rămân pentru casă și pentru cei bătrâni. De când sunt primar asta am făcut. Dovadă este că ultima ședință cu directorii de la școlile generale din zona Fălticeni s-a făcut la școala din Cornu Luncii”, a spus Fron. Gheorghe Fron a subliniat că și în acest an se va pune accent pe promovarea de proiecte cu finanțare europeană arătând că localitatea pe care o conduce este fruntașă la acest capitol. ”Mulți se întreabă de ce comuna Cornu Luncii are așa de multe proiecte? Doi ani de zile am muncit și am ajuns după ora 11 noaptea acasă ca să pregătim proiectele”, a mai spus primarul de Cornu Luncii.