Sâmbătă, 10 aprilie, ora 15.05, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier au fost sesizaţi de către o femeie cu privire la faptul că o persoană care se afla în calitate de pasager într-un autoturism taxi a deschis uşa fără să se asigure pe str. Universităţii din mun. Suceava, i-a avariat autoturismul proprietate, iar conducătorul auto s-ar afla sub influenţa alcoolului.

În continuare echipajul de poliţie s-a deplasat cu operativitate la faţa locului şi a fost identificat conducătorul auto de 55 ani, din com. Ipotești, care a înmânat agentului constatator documentele sale şi ale autoturismului. Autoturismul condus avea montată caseta luminoasă cu inscripţia taxi şi o transporta pe o clientă la domiciliu.

În urma testării cu aparatul etilotest în cazul șoferului taxi a rezultat o concentrație alcoolică de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la sediul Spitalului Județean Suceava, UPU, unde i-au fost prelevate mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe”.