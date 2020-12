Taylor Swift a mărturisit că s-a tuns singură de când a început pandemia de coronavirus și, de asemenea, a devenit propriul make-up-artist.

Într-un interviu acordat lui Zane Lowe, Taylor a spus, potrivit contactmusic.com: „De când cu ‘lockdown-ul’ impus de autorități, nu m-a tuns nimeni în afară de mine. Cam așa decurge totul de ceva vreme, trebuie să îmi corelez arta cu makeup-ul și cu coafura, pentru că nu pot să le cer stiliștilor mei să intre în carantină alături de mine, două săptămâni, și să stea departe de familiile lor. Nu pot să le fac acest lucru, nu pot să îi rog să zboare la mine și să îi expun virusului. Așadar, cum pot să fac singură o copertă de album? Prin urmare, am cerut ajutor prietenilor mei. Am cerut ajutor unui fotograf care lucrează singur. Machiajul mi l-am făcut singură. Părul la fel. Apoi am mers pe un câmp și am făcut fotografii. A fost distractiv.”

Tot despre noul album și perioada de carantină, impusă de pandemia de coronavirus, Taylor Swift a declarat, într-un alt interviu, că a evadat „într-o parte a lumii foarte frumoasă, pură” lucrând la ‘folklore’.

Interpreta hit-ului ‘Out of the Woods’ a înregistrat apreciatul material discografic în secret, în timpul perioadei de carantină, impusă de pandemia de coronavirus, împreună doar cu iubitul ei, Joe Alwyn, familia apropiată și echipa de management. Într-un interviu acordat Entertainment Weekly, artista a spus, potrivit contactmusic.com: „Singurii oameni care au știut au fost cei care m-au ajutat la crearea lui, iubitul meu, familia și mica mea echipă de management.”

Taylor, în vârstă de 30 de ani, a mai spus că nu a simțit că face un album, ci, mai degrabă, că evadează „într-un loc pur”. Întrebată cum s-a simțit lucrând în secret, cântăreața a spus: „Ei bine, am simțit că e singurul lucru care îmi aparține. Am simțit că mă transpun într-o lume doar a mea, că evadez din realitate; aproape că nu am simțit că lucrez la un material discografic. Pentru că nu făceam o piesă, iar apoi îmi spuneam ‘O, Doamne, chiar e bună’. Nu am făcut nimic ghidată de un scop stabilit. Așadar, păstrarea secretului m-a făcut să simt că am o lume doar a mea – am simțit că fug într-o parte a lumii foarte frumoasă, drăguță, pură, în timp ce în lumea reală totul arde și se distruge, totul e trist și bolnav. Aproape că nu am fost conștientă că fac un album. A fost locul în care am evadat, locul în care am visat.”