Mai mulți fani de-ai cântăreței Taylor Swift, cu dificultăți financiare, cauzate de pandemia de coronavirus, au primit ajutor de la idolul lor, potrivit contactmusc.com.

A number of struggling Taylor Swift fans have received $3,000 from the singer to help them through tough times caused by the coronavirus pandemic.Faimoasa cântăreață le-a oferit, în total, 3000 de dolari câtorva fani cu dificultăți financiare cauzate de epidemia de COVID-19. Vedeta le-a citit poveștile online și, prin intermediul unor mesaje private, le-a cerut contul de PayPal pentru a îi ajuta trimițându-le bani.

Samantha Jacobson a scris pe Tumblr că și-a pierdut „singura sursă de venit”, după ce barul la care lucra în Disney World, Florida, s-a închis pentru o lună din cauza pandemiei.

Samantha, în vârstă de 24 de ani, a povestit pentru revista People, conform sursei citate: „Am rămas șocată. Fără cuvinte, Nu îmi venea să cred că cineva pe care urmăresc, iubesc, respect de atât de mult timp mă contactează cu atâta generozitate. Banii pe care mi i-a dăruit vor merge către facturi. Am aplicat pentru șomaj și îmi caut un job temporar, așa că mi-a fost de mare ajutor în aceste clipe pline de incertitudine.”

Și postarea lui Holly Turner de pe Tumblr, despre îngrijorarea că va fi nevoită să părăsească New York din cauza pandemiei de coronavirus care i-a afectat situația financiară, a fost văzută de Taylor. Holly a povestit pentru E!Online: „Văzusem că a început să mă urmărească pe Tumblr și am început să sar în sus de fericire, apoi am văzut că ultima mea postare pe site era despre faptul că trec printr-o situație financiară grea și mi-am spus că nu cred că mă poate urmări, în niciun caz, pentru asta. Am început apoi să mă agit și mai tare… Dacă nu era ea, nu aveam cum să mai locuiesc în acest apartament după luna mai… Am lucrat toată viața mea pentru a-mi permite să locuiesc în New York City și am crezut că gata… dar ea m-a salvat. Mi-a salvat acest vis. Așa că sunt foarte, foarte, foarte recunoscătoare. ”