Taylor Swift spune că a evadat din pandemie „într-o parte a lumii foarte frumoasă, pură” lucrând la albumul ‘folklore’.

Interpreta hit-ului ‘Out of the Woods’ a înregistrat apreciatul material discografic în secret, în timpul perioadei de carantină, impusă de pandemia de coronavirus, împreună doar cu iubitul ei, Joe Alwyn, familia apropiată și echipa de management.

Într-un interviu acordat Entertainment Weekly, artista a spus, potrivit contactmusic.com: „Singurii oameni care au știut au fost cei care m-au ajutat la crearea lui, iubitul meu, familia și mica mea echipă de management.”

Taylor, în vârstă de 30 de ani, a mai spus că nu a simțit că face un album, ci, mai degrabă, că evadează „într-un loc pur”. Întrebată cum s-a simțit lucrând în secret, cântăreața a spus: „Ei bine, am simțit că e singurul lucru care îmi aparține. Am simțit că mă transpun într-o lume doar a mea, că evadez din realitate; aproape că nu am simțit că lucrez la un material discografic. Pentru că nu făceam o piesă, iar apoi îmi spuneam ‘O, Doamne, chiar e bună’. Nu am făcut nimic ghidată de un scop stabilit. Așadar, păstrarea secretului m-a făcut să simt că am o lume doar a mea – am simțit că fug într-o parte a lumii foarte frumoasă, drăguță, pură, în timp ce în lumea reală totul arde și se distruge, totul e trist și bolnav. Aproape că nu am fost conștientă că fac un album. A fost locul în care am evadat, locul în care am visat.”