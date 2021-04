TBI, creditorul „phygital” cu cea mai rapidă creștere din regiunea Europei de Sud-Est, continuă să își consolideze prezența în România și oferă clienților soluții bancare complete în cea mai modernă sucursală bancară din Cluj-Napoca. Consolidarea face parte din strategia TBI Bank de a construi o prezență puternică în marile orașe regionale din România și de a fi mai aproape de clienții săi cu soluții bancare și consiliere financiară care să răspundă nevoilor lor actuale.

TBI oferă soluții complete de economisire și creditare accesibile într-un proces rapid și ușor atât online, cât și în sucursalele băncii. În noua sucursală din Cluj-Napoca, clienții pot accesa serviciile bancare complete ale TBI, pentru persoane fizice sau companii, de la constituirea de depozite cu dobânzifoarte atractive, printre cele mai mari de pe piață, și până la împrumuturi cu minimum de documente și un timp de aprobare foarte scurt, care să corespundă vitezei și calității serviciilor oferite de TBI în toată rețeaua sa „phygital”.

În România, TBI are 68 de sucursale, dintre care 11 TBI Bank cu o gamă completă de servicii, atât de economisire, cât și creditare, și 57 TBI Money, axate pe soluții și experiențe avansate de creditare.

În comparație cu alte orașe din România, Cluj-Napoca se diferențiază printr-o economie mai stabilă și unul dintre cele mai înalte standarde de viață din țară. Prin acest pas, banca își consolidează vizibilitatea și poziția în zona de vest a țării.

“Căutăm în permanență oportunități de creștere a afacerii, punând pe primul loc nevoile clienților noștri, astfel că prezența TBI în Cluj-Napoca cu o noua locație este un pas firesc în strategia noastră în România. Cluj-Napoca este unul dintre orașele cu cea mai rapidă dezvoltare din țară și un centru IT important și are o mare forță de producție și consum, așa că este o provocare importantă pentru noi să ne consolidăm poziția și să aducem cele mai bune produse și servicii aproape de clienți noștri”, spune Gergana Staykova, SVP Lending and Distribution TBI Bank EAD Sofia.

Sucursala din Cluj-Napoca este situată pe Strada Fabricii nr. 1 și se alătură sucursalelor deschise de TBI Bank în ultimele luni în alte 3 orașe: Oradea, Craiova, Timișoara. În plus, TBI intenționează să deschidă mai multe sucursale anul acesta în România pentru a fi mai bine adaptată la o economie care prezintă semne puternice de redresare pe măsură ce efectele pandemiei se atenuează.