Celulita, sau pielea cu aspect de coaja de portocala, apare cel mai des in zona coapselor si este intalnita la peste 80% dintre femeile trecute de 20 de ani si mai rar la barbati. Aceasta se formeaza in tesutul gras din profunzime si este favorizata de mai multi factori printre care inaintarea in varsta, inflamatiile tisulare, cresterea in greutate, circulatie sau drenaj limfatic deficitare.

Celulita nu ridica probleme de sanatate dar arata inestetic, motiv pentru care femeile doresc sa o combata si sa o amelioreze. Din fericire, exista numeroase remedii si exercitii care pot fi de ajutor.

Masajul

Unul dintre remediile cu rezultate promitatoare in combaterea celulitei este masajul. Acesta se poate face acasa cu un aparat de masaj cu vibratii sau la un cabinet de catre un terapeut profesionist. Masajul amelioreaza celulita prin imbunatatirea drenajului limfatic, dar si prin intinderea tesuturilor de la nivelul pielii si netezirea aspectului de coaja de portocala.

Cremele anticelulitice pot fi de ajutor, dar numai simpla aplicare a acestora nu este de ajuns, masajul fiind cheia procedurilor. De asemenea, o singura sedinta de masaj nu va fi suficienta pentru a obtine si mentine rezultatele dorite.

Hidratarea adecvata

Consumul de apa in mod adecvat este o alta varianta prin care poti combate si ameliora celulita. Astfel, nu numai ca te vei mentine hidratata, dar imbunatatesti si circulatia si drenajul limfatic.

Dobandirea greutatii normale

Daca nu ai greutatea adecvata pentru inaltimea ta, pierderea kilogramelor in plus te va ajuta sa ameliorezi celulita. De fapt, pierderea excesului de grasime reduce in mod natural aspectul de coaja de portocala a pielii. Pentru a slabi si a-ti tonifia muschii, vei avea nevoie de o alimentatie echilibrata si de exercitii fizice regulate.

Adopta o rutina de exercitii pentru coapse

Pentru a reduce celulita din zona coapselor, poti include in rutina ta o suita de exercitii pentru picioare si muschi fesieri precum genoflexiunile, step-up-urile pe o banca sau fandari laterale.

Nu uita sa te incalzesti inainte de a face exercitiile si stabileste o rutina de cate 30 de minute de cel putin doua ori pe saptamana. De asemenea, include si exercitiile aerobice (ciclism, dans, drumetii, alergare, inot, mers pe jos) si antrenamentele de forta care te ajuta sa arzi grasimile si sa construiesti masa musculara.

Foloseste o crema cu retinol

Chiar daca nu vor inlatura celulita, cremele de ingrijire corporala cu retinol vor imbunatati aspectul si textura pielii. Pentru a obtine rezultate vizibile, cauta un produs cu 0.3% retinol si foloseste-l cel putin sase luni. Acesta va ingrosa stratul exterior al pielii si va acoperi zonele denivelate.

Modalitati de prevenire a celulitei

Nu exista nicio modalitate de a preveni celulita, dar poti face modificari in stilul de viata pentru a reduce sansele de aparitie a acesteia. Acestea ar trebui sa includa adoptarea unei alimentatii sanatoase, bogata in legume si fructe proaspete dar si a unei rutine de exercitii fizice. Sunt disponibile unele tratamente precum cel cu laser sau radiofrecventa, dar efectul acestora nu se va pastra daca nu ai un stil de viata sanatos.