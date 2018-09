In ultimele luni, Facebook a tot lansat interdictii in ceea ce priveste promovarea online pentru diverse branduri. Stim cu totii de revolutia cryptomonedelor si de interdictiile din aceasta bransa. De asemenea, exista interdictii si in ceea ce priveste nisa bauturilor alcoolice si a tutunului.

Insa, in ultima vreme Facebook a pregatit un sistem care va lovi o multime de afaceri din mediul online.

Ce pregateste Facebook pentru piata de promovare in online?

Conform declaratiilor oficialilor Facebook, vor fi interzise promovari pe reteaua sociala, care provin din partea unor companii cu feedback scazut din partea clientilor. Cu alte cuvinte, daca vizitatorii paginii nu inregistreaza un numar suficient de interactiuni si acestea nu sunt pozitive, Facebook planuieste sa opreasca promovarile acelei pagini in mediul online.

Facebook a implementat de curant functia de recomandare, asa incat utilizatorii pot scrie direct pe pagina brandului experienta lor cu acesta. Iar daca aceste recomandari vor fi negative, platforma va interzice reclamele acelei companii in mediul online.

Userii pot vota la momentul actual experientele cu brandul respectiv prin trei variante: o fata trista, un emoticon neutru sau un zambet. In functie de aceste ratinguri Facebook va tine cont de performanta paginii in ceea ce priveste satisfactia clientilor si va considera reclamele ca fiind aprobate sau nu.

Intr-un final, satisfactia clientilor este un factor decisiv in promovarea unei afaceri

Specialistii Facebook spun ca procedeaza in acest mod, deoarece satisfactia clientilor este un indice extrem de important in masurarea calitatii serviciilor sau produselor unui business. Iar in functie de acest indice acea afacere ar trebui sa aiba sau nu voie sa-si promoveze ofertele.

Facebook a recurs la acest lucru, deoarece in cadrul diferitelor sondaje, oamenii s-au declarat dezamagiti de unele reclame care promovau produse sau servicii de o slaba calitate, iar acestea au influentat decizia de cumparare intr-un mod nedrept.

De asemenea, spun specialistii, ei vor oferi fiecarui brand aflat in aceasta situatie o perioada in care el va putea sa-si imbunatateasca raitingul. Nu vor fi masuri luate din prima. Facebook va oferi tuturor afacerilor afectate o perioada de gratie in cadrul careia vor putea sa-si imbunatateasca relatia cu clientii.

Iar in final, oficialii Facebook spun ca, pana la urma, nicio afacere nu ar trebui sa se simta amenintata, atata timp cat reclamele dezvoltate de ea pe platforma nu duc clientii in eroare.

