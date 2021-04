Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava oferă un spectacol gratuit cadrelor medicale de la Spitalul Județean ”Sf. Ioan cel Nou” în semn de recunoștință pentru efortul depus în lupta cu coronavirusul. Este vorba de spectacolul ”Pisici”, care se va juca pe 24 aprilie. ”A trecut un an de când Suceava ținea capul de afiș al tuturor știrilor. Încet, cu pași mărunți și multă responsabilitate suntem din nou în top, de data aceasta la capitolul așa da. Suntem, de câteva săptămâni bune, la cea mai scăzută rată de infectare din țară, iar de câteva zile am intrat în scenariul verde. Pe lângă efortul tuturor cetățenilor acestui județ, un merit remarcabil îl au cadrele medicale ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, cele care au dus pe umerii lor tot greul acestor vremuri. În semn de recunoștință față de implicarea și devotamentul lor pentru ca noi, sucevenii, să revenim cât mai curând la normalitate, Teatrul Municipal „Matei Vișniec” va oferi, exclusiv cadrelor medicale, cel mai iubit spectacol pus în scenă de actorii suceveni: PiSiCi, în regia lui Bobo Burlăcianu, în data de 24 aprilie. Intrarea este liberă pentru salariații Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. Este un gest mult prea mic din partea noastră față de ceea ce am primit în schimb de mai bine de un an de zile. Mulțumim, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava!”, a transmis conducerea Teatrului ”Matei Vișniec”.

