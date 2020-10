Din pricina noului coronavirus, la Suceava, oamenii au temeri să meargă la teatru, chiar dacă s-au luat toate măsurile de siguranță. Prezentă în studioul Radio Top, reprezentanta deliberativului local în Consiliul de Administrație al Teatrului Municipal „Matei Vișniec”, Angela Zarojanu a afirmat: „În sală este permisă participarea publicului pînă la 30% din capacitate, dar vă spun sincer, la ultimul spectacol pus în scenă, „Pisici”, eu vorbisem cu mai multe persoane să ne întîlnim la teatru și, după aceea, pe parcursul zilei respective, mi-au zis că se tem să vină. Nu au venit, deși le-am explicat că sînt condiții perfecte pentru siguranța spectatorilor. A rămas incertă susținerea de spectacole. De aceea, ne gîndim iarăși să mergem pe sistemul online. Din păcate, nu este același impact. Nu ai acele emoții, acele trăiri”. Întrebată dacă actorii își doresc să joace în sală, Angela Zarojanu a răspuns: „Își doresc foarte mult. În momentul de față se simt fără direcție, întrucît le lipsește obiectul muncii. Degeaba faci repetiții, dacă nu ai o finalitate”.

