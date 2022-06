Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava s-a alăturat Campaniei umanitare Artiști români pentru artiști ucraineni, urmând ca în data de 12 iunie, de la ora 19:00 să pună în scenă spectacolul „Întoarcerea acasă”, de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy.

Uniunea Teatrală din România, în parteneriat cu Worldwide Reading Project și CITD (The Center for International Theatre Development) din Baltimore a inițiat Campania umanitară Artiști români pentru artiști ucraineni, proiect de strângere de fonduri care se va desfășura în perioada 16 mai – 15 iunie.

În urma propunerii UNITER, 46 instituții culturale de stat și independente au răspuns favorabil apelului de a fi împreună, prin teatru, pentru păstrarea demnității artiștilor și pentru susținerea culturii ucrainene.

În perioada 16 mai – 15 iunie instituțiile de cultură din România și Republica Moldova vor organiza spectacole lectură pe baza a 10 texte scrise de autori ucraineni, după declanșarea războiului din Ucraina (Andrii Bondarenko, Elena Astasieva, Igor Biliț, Irina Gareț, Liudmila Timoșenko, Maxim Kurocikin, Natalia Blok, Natalia Vorojbit, Oksana Savcenko, Tetiana Kițenko), în traducerea Ralucăi Rădulescu sau vor programa spectacole din repertoriul propriu, donând încasările. Miza este aceeași: sprijin financiar pentru artiștii ucraineni care trec acum prin momente teribile.

Sumele strânse din vânzarea de bilete, donaţii şi sponsorizări se pot vira în contul special deschis de Asociația UNITER: Fondul de Solidaritate Teatrală

RO22RNCB0072049712860086 BCR SECTOR 1 „Împreună pentru păstrarea demnității artiștilor și pentru susținerea culturii ucrainene”.

Biletele sunt puse în vânzare la casieria teatrului și online, pe www.blt.ro.