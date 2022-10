La un an de la înființare, proiectul de suflet al primarului Bogdan Loghin, „Teatrul Rădăuți”, continuă să adune aplauze și să se bucure de succes. Mai nou, teatrul rădăuțean a fost invitat la Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, la Iași.

”A trecut deja un an de când vă anunțam, cu bucurie, că Rădăuțiul, după mai bine de două decenii, are, din nou, o trupă de teatru. După reprezentațiile care au avut loc la Casa de Cultură Rădăuți, trupa de teatru a fost prezentă în august, timp de o săptămână, la Festivalul Internațional de Teatru pentru tineret „Birlic” de la Fălticeni. Miercuri, 21 septembrie, au jucat la Casa de Cultură din Siret și în perioada 21-23 octombrie vor participa la Festivalul de Teatru „Aurel Luca”, la Iași. În toate turneele, trupa rădăuțeană a fost însoțită de regizorul Ovidiu Lazăr și de către directorul Casei de Cultură rădăuțene, Ovidiu Foca. Odată cu deschiderea noului an școlar, în trupa de teatru sunt așteptați să se înscrie noi tineri actori, de toate vârstele. În viitorul apropiat, se preconizează ca Teatrul Rădăuți să ducă „Povestea regelui supărat pe clovn” pe scena de la Horodnic, localitatea de baștină a părinților dramaturgului Matei Vișniec. Pentru talentul, curajul și dăruirea lor, merită aplauze și „chapeau bas” din partea rădăuțenilor”, a transmis Bogdan Loghin.