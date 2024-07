Primăria municipiului Suceava gestionează în prezent proiecte europene de peste 500 de milioane de euro, a anunțat primarul Ion Lungu în cadrul conferinței de presă săptămânale. Este vorba de un număr de 50 de proiecte din care 27 se află în implementare, 4 sunt depuse la finanțare și se află în faza de evaluare, 10 sunt în pregătire, unul ”Climatic City” este depus la Comisia Europeană iar 8 proiecte sunt în faza de postimplementare. ”În implementare avem 27 de proiecte cu o valoare totală de 182,42 de milioane de euro. Mai avem depuse la finanțare un număr de 4 proiecte în valoare de 48,2 milioane de euro care sunt în evaluare iar 10 proiecte în valoare de 70,3 milioane de euro le avem în pregătire pentru că încă nu s-au deschis apelurile de finanțare sau nu au fost întocmite ghidurile solicitantului. Mai avem un proiect depus pe ”Climatic City” la Comisia Europeană în valoare de 400 de milioane de euro dar jumătate din sumă se regăsește și în portofoliul de proiecte pe care deja le avem în implementare, depuse pe alte axe sau în pregătire”, a subliniat Lungu care a adăugat: ”Facem tot ce putem să nu pierdem niciun proiect european”.

