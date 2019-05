Elevele românce intră în cursa pentru marele premiu de 15.000 Euro și sunt gata să-și facă cunoscute abilitățile de programare, dovedind tuturor că viitorul României poate fi schimbat cu ajutorul tehnologiei.

Ce este Technovation? Technovation Challenge este cel mai mare program global de antreprenoriat și educație IT pentru fete. Din 2010, peste 23.000 de fete din peste 100 de ţări au luat parte la competiția internațională. Trei echipe au oportunitatea să reprezinte România în Semifinala Internațională și apoi în Finala Globală ce se va desfășura în San Francisco, având șansa să câștige 15.000 Euro.

Competiția care sparge prejudecățile

Adolescenții sunt cei mai mari consumatori de tehnologie, în special când vine vorba de smartphone. Vedem tot mai mulți tineri dependenți de rețelele de socializare și de jocuri. Pe 25 mai, în cadrul finalei naționale a competiției Technovation, elevele participante nu numai că vor demonstra că la 16-17 ani poți crea o aplicație de mobil și poți pune bazele propriei afaceri, dar ne arată și că tot mai multe fete vor deveni viitorii lideri în domeniul IT.

În România, ne aflăm la cea de-a 3-a ediție, proiectul fiind adus în țara noastră de către Asociația Adfaber. Anul acesta s-au înscris peste 450 de eleve din întreaga țară, care, prin proiectele lor au dorit să dovedească tuturor că pot îmbunătăți viitorul prin intermediul tehnologiei.

“Este o competiție de complexitate peste medie iar fetele care participa trec pe rând prin toate etapele dezvoltării unui produs tech. În fiecare an participantele ne spun că nu au unde în altă parte să afle aceste lucruri, iar pentru noi este suficient să continuăm să ne implicăm an de an în promovarea și dezvoltarea proiectului.’’ a declarat Cristina Piele, Program Manager al proiectului în cadrul Adfaber.

Rezolvarea unei probleme a comunității locale

Pe lângă posibilitatea de a dobândi abilitățile necesare unei viitoare cariere de succes, fetele au oportunitatea de a crea soluții pentru problemele identificate în comunitate, realizând o aplicație care să răspundă uneia dintre următoarele teme: mediu, pace, educație, egalitate, sănătate sau sărăcie. Elevele își vor prezenta proiectele live în cadrul evenimentului la București pe 25 Mai, iar primele 3 cele mai bune echipe din România se vor califica în semifinalele internaționale. Aplicațiile realizate de participante anul acesta își propun să rezolve probleme precum: bullying, asistență medicală în mediul rural sau numărul scăzut de donatori de sânge.

Technovation Romania 2018 a însemnat vizita în Silicon Valley

În ediția anterioară, echipa cu cel mai mare punctaj obținut în România, Kernel Panic, a avut ocazia să meargă ca echipă invitată la World Pitch în Silicon Valley. Cele 5 eleve de liceu din București, Andreea-Bianca Morecuț, Ana Bercaru, Ioana Stelea, Emma Chirlomez și Ana Daria Hendoreanu au impresionat juriul din România printr-o aplicație ce are ca scop facilitarea colectării selective a deșeurilor.

Anul acesta competiția organizată în România de Asociația Adfaber, este sponsorizată de Banca Transilvania și Adobe.

Evenimentul este adus și organizat anual în România de către ADFABER, ONG-ul educațional a cărui misiune este de a aduce educația mai aproape de tehnologie. Printre alte proiecte care fac posibil acest lucru se numără și Kids in Tech, programul care aduce cursuri gratuite de programare în tot mai multe școli și licee din România, dar și Hour of Code, evenimentul internațional care arată oricui că în doar oră poate înțelege principii de bază din programare și computer science.