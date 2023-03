Pe 8 aprilie, 100 dintre cei mai activi tineri ai comunității locale vor face parte din publicul TEDxAreni, versiunea Youth. Evenimentul TEDxYouth va avea loc la ora 17.00, la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” din Suceava și va surprinde audiența cu o suită de speakeri atipici prin activitate, captivanți prin conținut. Tema acestei ediții gravitează în jurul sintagmei ”consistency is key”.

TEDxAreni vă invită să participați la primul eveniment dedicat exclusiv tinerilor din comunitatea locală, marca TEDxYouth.

”Suntem bucuroși să venim către publicul din Suceava cu un eveniment fără precedent, fresh, dinamic, perfect pentru targetul propus. Practic, sub umbrela TEDxAreni, am adăugat și licența de TEDxYouth, dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani”, anunță Ștefan Derscariu, curatorul TEDxAreni.

Organizatorii promit un line-up atractiv, pe care îl comunică în timp real pe paginile de social media, @tedxareni. Primele nume anunțate deja pentru evenimentul din luna aprilie sunt: Selly, Ana-Maria Udrişte și Inesa Schmidt! Scopul este de a aduce în fața publicului sucevean oameni de succes, care fac performanță și au rezultate impresionante, încă din primii ani de activitate profesională, oameni care inovează prin consistență.

Primul invitat al acestei ediții este chiar Selly! La cei doar 22 de ani ai săi, Andrei Șelaru a devenit unul dintre cei mai urmăriți creatori de conținut din România. Până în prezent, vloggerul face parte din producția a 3 filme. Ultimul dintre acestea a ajuns pe locul 9 mondial la capitolul încasări, în 2023.

Ana-Maria Udriște este co-fondator JURIO, fondator U-legal și a îndrăgitului concept Avocatoo.ro, clasat în topul primelor trei site‑uri cu profil juridic din România. În anul 2017, aceasta a fost inclusă în lista Forbes Romania 30 under 30 și în lista de 100 de persoane nominalizate de Financial Times în topul New Europe 100: eastern Europe’s emerging technology stars.

Inesa Schmidt a absolvit Academia de Studii Economice din București și și-a obținut expertiza în domeniu prin cercetarea d.p.d.v. economic a industriei sateliților, conceperea strategiilor de dezvoltare pentru start-up-uri și fondarea unei agenții de marketing digital.

În prezent, Inesa este CMO la VOIDSHIP, un start-up inovator din domeniul aerospațial.

Partenerul principal al acestui eveniment este ASSIST.

Lansat în anul 2009, TEDx cuprinde o gamă de evenimente independente, cu acoperire locală sau regională, create în jurul conceptului de idei ce merită împărtășite. Sub formă de prezentări scurte și de impact (18 minute sau mai puțin), conferința are ca obiectiv să aducă în vizor personaje relevante pentru comunitățile locale din întreaga lume. TED a început în 1984 drept o conferință unde Technologia, Entertainmentul și Designul se întâlnesc, iar astăzi acoperă aproape orice temă, de la știință, la business, probleme globale, evenimentele desfășurându-se în mai mult de 100 de limbi străine, oriunde în lume, pe tot parcursul anului.

