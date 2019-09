Cu un an in urma, atunci cand Facebook a lansat propriul dispozitiv de video chat, parea o miscare neplacuta facuta de catre un gigant din afara tehnologiei. Acest eveniment parea ca si cand Facebook intrece o limita periculoasa, asta dupa ce Zuckerberg a fost acuzat de abuz asupra confidentialitatii utilizatorilor sai.

Insa acest lucru nu a oprit Facebook sa se indrepte in directia lansarii unei camere video care sa interactioneze si sa supravegheze utilizatorii sai chiar din casele lor.

Cine ar vrea un astfel de dispozitiv?

Multi oameni, conform declaratiilor Facebook. In loc sa se indeparteze de lansarea dispozitivelor Portal, Facebook ii impinge pe mai multi dintre utilizatorii retelei sa isi faca publica viata privata. Un astfel de dispozitiv va incuraja practic lasarea prietenilor tai sa te priveasca, in timp ce iti faci activitatile zilnice din casa, urmarind videoclipuri pe Facebook la televizor.

Asta deja pare ceva peste limita imaginatiei oricarui om. Dupa atatea eforturi de a optimiza serviciile de confidentialitate si politicile de siguranta a datelor personale, Facebook vine cu aceasta idee.

Dar asteapta! Asta nu e tot. Facebook a confirmat, de asemenea, ca atunci cand porniti o comanda pe un dispozitiv portal, prietenii din lista de Facebook a voastra pot ajunge sa asculte ceea ce spuneti.

Astfel, se va ajunge in momentul in care vom putea transmite live, direct din sufragerie, cu tot cu sunet si imagine, catre toti prietenii si catre intreaga lume, cu ajutorul unui dispozitiv Portal, lansat de catre Facebook.

Ce parere aveti despre acest lucru?

Cu cat alarmeaza mai mult mediul online astfel de stiri, se pare ca utilizatorii nu sunt inca suparati pe intentiile Facebook, ba mai mult, acestia chiar sunt dispusi sa incerce astfel de servicii. Pe de alta parte, mai apoi vom vedea din nou oameni ofuscati in mediul online datorita faptului ca Facebook le foloseste datele personale si ca le ignora preferintele in ceea ce priveste afisarea de reclame, bombardandu-le ecranul laptopului cu mesaje sponsorizate.

Cand ar urma sa fie implementata infrastructura pentru a putea suporta astfel de tehnologii?

Lucrurile se pot schimba rapid in mediul online, dupa cum vedem. Facebook considera ca alegerile prezidentiale din 2020 pot reprezenta o buna oportunitate pentru a pune pe masa spre a se discuta un astfel de proiect.

Desigur, Facebook – o companie care trebuie sa le spuna frecvent oamenilor ca nu asculta in secret conversatiile telefonice ale utilizatorilor sai pentru a le oferi reclame atat de personalizate incat unele persoane le considera infioratoare – pare sa parieze ca din ce in ce mai multi oameni vor dori totusi sa implementeze astfel de dispozitive in casa lor, chiar daca proiectul va trece sau nu de Congres.

Facebook considera ca este placut sa poti fi urmarit si sa distribui practic si ultima farama de viata personala din casa ta catre prieteni si catre toti cei angrenati pe platforma de socializare. Tu ce parere ai despre acest lucru, totusi?