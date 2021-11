TEILOR, lanțul de magazine de bijuterii de lux cu prezență în regiunea Europei Centrale și de Est, lansează campania de Crăciun în România și în spațiul internațional. Ideea centrală a campaniei este simplă, dar în aceeași măsură, profundă: „Crăciunul acesta, dragostea pe care-o dăruiești altora începe cu cea pe care ți-o oferi ție.”

Campania de Crăciun o înfățișează pe Catrinel Marlon, ambasadoarea TEILOR, într-un spot publicitar, în care cuvintele cheie sunt traduse prin încrederea și curajul de a trăi într-un mod natural, indiferent de opțiunile care apar pe parcursul timpului. Povestea este un manifesto al încrederii în sine, dedicat fiecărei femei. Astfel, TEILOR nu este doar brandul care încurajează femeile să-și urmeze visurile, ci este brandul care oferă sens clipelor și schimbă paradigma unei povești clasice de Crăciun, tocmai prin asocierea femeii cu un diamant și caracteristicile sale.

„Spotul video o întruchipează pe Catrinel Marlon, ambasadoarea TEILOR, în ipostaze poate mai puțin clasice. Însă, în centrul campaniei, este conturată ideea de dar și dăruire, aceea de a bucura inimile celor din jur nu doar printr-un simplu cadou, ci printr-o piesă care, cu siguranță, va trece testul timpului. În plus, bijuteriile captează amintiri, sunt un bun element de conexiune cu cei dragi, poate chiar prin ideea că poți să dăruiești, la rândul tău, piesele pe care le-ai purtat cu atât de mult drag.”, povestește Iulia Novac, Head of Communication @TEILOR.

Campania este declinată 360°, în toate mediile de comunicare: TV, cinema, radio, print, digital & website România & internațional, cât și în branding-ul mall-urilor și centrelor comerciale în care TEILOR deține magazinele fizice. Întregul concept de comunicare a fost creat, implementat și gestionat în interiorul companiei, de către echipa de creație și echipa de marketing TEILOR.

„Bijuteriile, mai ales diamantele, sunt modul unic prin care poți marca un moment important, fiind cadoul perfect pe care ți-l poți face și singură, în rolul de personaj principal în propria poveste. În plus, diamantul este pentru totdeauna, iar bijuteriile mele vor fi, cu siguranță, și ale fiicei mele. În felul acesta, am creat ceva mai presus de un cadou, am creat o moștenire”, afirmă Catrinel Marlon, Ambasadoarea TEILOR.

Crăciunul a fost și o oportunitate de a pune bazele unui proiect inedit: primul Pop-Up Store TEILOR, plasat în Băneasa Shopping City, care înglobează mai multe calități. În primul rând, aceea de a invita clienții în lumea TEILOR, să privească bijuteriile așa cum sunt: un dar cu totul special. Mai apoi, un loc unic, în care vizitatorii mall-ului au parte de activări cu surprize și premii, în care se va regăsi emoția sărbătorilor de iarnă.

Conceptul de Crăciun prezent în Pop-Up Store este transpus, pentru prima dată, și în vitrinele TEILOR. Peste 25 de magazine din România, Bulgaria și Polonia surprind magia Crăciunului cu decorațiuni speciale, handmade, cu elemente ce au la bază ideea de craftsmanship. Astfel, TEILOR se aliniază brandurilor internaționale de bijuterii de lux ce oferă o experiență unică prin visual merchandising.

„Atât Pop-Up Store-ul, cât și conceptul creat pentru partea de visual merchandising reprezintă proiecte făcute pentru oameni, indiferent dacă sunt sau nu clienții TEILOR. Sunt concepute pentru frumusețea sărbătorilor de iarnă și pentru sentimentul acela unic surprins în poveștile de iarnă. Elementele din vitrine sunt realizate hand-made, din materiale reciclabile, promovând, astfel, ideea de craftsmanship și sustenabilitate, foarte importante pentru TEILOR.”, spune Emanuela Iunia, Visual Merchandiser @TEILOR.

Lansarea campaniei de Crăciun promovează, în sine, colecția emblematică semnată de TEILOR: Pure Diamonds. Cu bijuterii realizate manual, Pure Diamonds este o colecție statement, cu piese încrustate cu diamante și pietre prețioase. Astfel, fiecare bijuterie devine o extensie a femeii puternice, care apreciază, în orice moment al zilei, eleganța și naturalețea unei bijuterii.

