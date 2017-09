În ultimele două luni, iulie și august, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava, a desfășurat 421 actiuni de control, soldate cu 138 amenzi în valoare de 239.850 lei și cu 69 avertismente. Așa arată o situație făcută publică de șeful instituției, Vasile Latiș. Cele mai multe controale au vizat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor la comercializarea produselor alimentere în mediul urban și rural. S-au desfășurat 104 verificări în urma cărora au fost date 21 avertismente și 44 amenzi, în valoare de 68.500 lei. Printre abaterile constatate Vasile Latiș a evidențiat existența produselor expirate, depozitarea incorectă și lipsa etichetelor cu prețurile. O altă tematică de control a vizat respectarea prevederilor legale privind protecția consumatorilor în unitățile de alimentație publică. În acetst caz s-au derulat 84 acțiuni de control, aplicându-se 18 avertismente și 20 amenzi în valoare de 31.250 lei. ”Ca abateri amintim informații incomplete în lista de meniu și nerespectarea condițiilor prescrise la depozitarea produselor folosite ca materie primă la prepararea mâncărurilor”, a spus Latiș. În fine, o altă tematică de control s-a referit vânzările cu preț redus, indiferent de tipul acestora (soldare,lichidare,promoționale etc.). S-au desfășurat 17 acțiuni de control în urma cărora s-a dat un avertisment și au fost aplicate 8 amenzi în valoare de 23.000 lei. Ca abateri, au fost depistate afișarea incorectă a prețului la reduceri și neindicarea perioadei de soldare. Raportul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Suceava mai arată că în ultimele două luni la nivelul instituției s-au înregistrat 213 reclamații, ponderea cea mai mare având-o telefonia mobilă și serviciile de cablu și internet.

