Telekom Romania a organizat prima conferință digitală pe tema ”User Experience în timpul COVID-19: schimbări, provocări și o nouă perspectivă asupra utilizatorului”. Evenimentul a avut loc pe 27 ianuarie și s-a adresat profesioniștilor în User Experience Design, dar și persoanelor pasionate de digital și companiilor care doresc să se adapteze la noua realitate. Conferința a fost transmisă prin livestreaming pe Facebook. Această inițiativă reprezintă o premieră pentru piața din România și a fost creată ca parte a platformei Telekom Digital Lab.

Ultimul an a schimbat comportamentul consumatorilor, în consecință businessurile au fost nevoite să răspundă unor noi provocări și să se adapteze rapid. Noul context atipic a pus componenta de User Experience Design, sau mai simplu UX design, și mai mult în centrul atenției, însă a adus și provocări multiple. Obiectivul conferinței a fost să ofere companiilor și tuturor persoanelor interesate de subiect informații despre cele mai recente idei și tendințe în UX design, incluzând atât expertiza Telekom Romania, cât și perspectiva și soluțiile unor specialiști cu experiența națională și internațională.

În timpul conferinței, 9 profesioniști recunoscuți pentru expertiza lor în domeniu în Romania au abordat subiectul din diferite perspective. Printre temele discutate se regăsesc: Design Thinking, UX Research pe timp de pandemie, consultanța UX, UX Writing și Copywriting. În același timp, participanții au avut ocazia să descopere cele mai noi informații despre evouția, oportunitățile și provocările industriei, în cadrul unor sesiuni ample și intensive alături de specialiștii invitați.

„Noile tehnologii și instrumente digitale modelează companiile, precum și mediul social. În acest context, ne-am propus nu numai să explorăm cele mai noi tendințe din domeniu, ci și să acționăm ca un facilitator social, să împărtășim ceea ce am realizat și ce am învățat în această perioadă dificilă. Automatizarea și digitalizarea au fost o prioritate pentru Telekom din 2018, lucru care ne-a permis să reacționam rapid la provocările din acest an. Credem că trebuie să continuăm să oferim clienților atenția pe care o merită și o experiență digitală facilă și ultiă. Sunt convins că experiența echipei noastre digitale și bunele practici împărtășite au făcut ca această conferință să fie un eveniment interesant și util atât pentru antreprenori, cât și pentru utilizatorii finali”, a declarat Vladan Pekovic, CEO Telekom Romania.

„În 2020 am putut vedea cum COVID-19 a reușit să schimbe modul în care eram obișnuiți să interacționăm cu oamenii. Am putut vedea cum digitalul a apărut ca o alternativă și cum din ce în ce mai mulți utilizatori au început să folosească din ce în ce mai mult mediile digitale. A fost o ocazie extraordinară pentru mediul digital să devină mai bun, mai adaptat nevoilor utilizatorilor. Această adaptare a mediului digital, în perioada pandemiei, ne-a preocupat și pe noi la Telekom Romania. Ne-am întrebat cum putem îmbunătăți experiența utilizatorului pe aplicațiile noastre mobile sau web și am implementat o strategie care să corespundă creșterii semnificative a numărului de interacțiuni din această perioadă. Ideea conferinței a venit natural pentru că ne-am gândit că este util să împărtășim expertiza noastră și cea a altor profesioniști din zona UX design către un public interesat de subiect și preocupat de provocările actuale”, a spus Gabriel Trăistaru, Director Divizia Digitalizare, Telekom Romania.

Mai multe informaţii sunt disponibile în pagina dedicată evenimentului, iar conferința se poate revedea aici.

User Experience sau UX, pe scurt, cuprinde toate aspectele în care utilizatorul final interacționează cu o companie, cu produsele sau serviciile sale. În UX, utilizatorul este pe primul loc, iar focusul este pus pe îmbunătățirea constantă a experienței acestuia.