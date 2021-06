Gala Effie 2021, cea mai importantă competiţie a industriei de publicitate din România, a adus șapte premii pentru Telekom Romania, ca o recunoaștere a eficienței și impactului campaniilor asupra rezultatelor de business și brand.

Telekom Romania a primit 2 Gold Awards pentru campania Parcul Online, în categoriile Timely Opportunity și Social Good Brands, 3 Silver Effie Awards pentru campaniile Ghiță portat la Telekom și Smart TV Stick, în categoria Telecommunications, precum și FanAfaceriMici, în categoria Business to Business, plus 1 Bronze Award pentru FanAfaceriMici, în categoria Timely Opportunity. În plus, campania Parcul Online a primit și marele premiu al galei, Grand Effie 2021, iar Telekom Romania a primit, pentru al patrulea an consecutiv, titlul de Clientul Anului, fiind brandul cu cea mai înaltă performanță în comunicare din România.

„Pentru Telekom Romania, Effie reprezintă certificarea performanței eforturilor de comunicare, a impactului măsurabil și demonstrabil pe care munca echipei noastre și munca agențiilor partenere îl au asupra rezultatelor de business și de brand. În același timp, premiile Effie înseamnă dovada eficienței cu care investim bugetele de promovare, validarea strategiei de brand, comunicare și media și, totodată, înseamnă motivație și recunoaștere, ambele foarte valoroase pentru echipele implicate. Desemnarea pentru al patrulea an consecutiv drept Clientul Anului ne onorează și ne determină să continuăm cu aceeași ambiție, de a oferi beneficii reale clienților noștri, dar și de a realiza proiecte cu o componentă socială importantă”, a declarat Andreas Elsner, Director Executiv Comercial, Segment Rezidențial, Telekom Romania.

„Suntem mândri să primim recunoașterea industriei atât pentru eficiența campaniilor noastre tactice, care ne-au ajutat să ne atingem obectivele de business și să atragem clienți de la competiție, precum Ghiță portat la Telekom sau Telekom Smart TV Stick, și, în același timp, pentru performanța și impactul proiectelor noastre cu obiective mai presus de venituri și cotă de piață, acele proiecte care definesc brandul Telekom ca <<brand cu un scop înalt>>, precum Parcul Online sau FanAfaceriMici. Prin intermediul acestor campanii, Telekom a reconfirmat dorința și implicarea de a pune tehnologia să lucreze în folosul binelui românilor, pentru a le schimba viața în bine, pentru a ajuta ca nimeni să nu fie lăsat în urmă și a veni cu soluții pentru punctele nevralgice ale societății, fie că vorbim despre siguranța copiilor sau antreprenorii afectați de pandemie”, a completat Ruxandra Rău, Director Comunicare și Strategie de Marcă, Telekom Romania.

Toate campaniile premiate au fost realizate cu sprijinul agenției Leo Burnett, câștigătoare a distincției Agenția Anului în ultimii patru ani.

Effie este cel mai important premiu din industria de publicitate din România, deoarece onorează singura realizare cu adevărat importantă în domeniu: Rezultatele. Este premiul acordat anual ca recunoaștere a celor mai eficiente campanii publicitare, care au obținut rezultate superioare în îndeplinirea sau depășirea obiectivelor pentru care au fost realizate. Effie este un premiu național răspândit la nivel internațional și este organizat din 1968.