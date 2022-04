Telekom Romania Mobile lanseazănoi abonamente ’NELIMITAT’ în spiritul promisiunii „Mobil așa cum vrei. Simplu și corect”. Clienții beneficiază deplanuri tarifare cu prețuri clare, fără configurații complicate, menținând minutele, mesajeleşi internetul nelimitate pe teritoriul Românieişi adăugând noi beneficii.Astfel, clienții Telekom Mobile nu trebuie să își facă griji cu privire la costurile suplimentare pentru beneficiile oferitede abonamente: minute, SMS sau date naţionale. Noua ofertă este comunicată sub umbrela „Cât vezi, atât plăteşti”.

Abonamente NELIMITAT în ţară

Ca şi până acum, noile abonamente,împreună cu Bonusul Net Nelimitat, au conectivitate nelimitată voce și internet pe teritoriul României și sunt destinate atât clienților existenți la prelungirea contractului, cât și clienților noi. În plus, toate abonamentele nou lansate, care auperioadă minimă contractuală, au acces la serviciul de roaming în Spațiul Economic European (SEE) chiar de la activare, conform reglementărilor Roam Like at Home, aplicabile tuturor clienţilor din SEE. Astfel, clienții se vor bucura şi în roaming de minutele şi SMS-urile nelimitate incluse în abonament, precum şi de un număr de GB de internet în roaming SEE (între 4,7GB şi 12GB), în funcție de planul tarifar ales.

Operatorul își păstrează totodată abordarea lansată anul trecut: aceleași abonamente şi pentrucliențiirezidențiali (B2C) şi pentru cei de business (B2B).Acestă abordare are în vedere în principal clienţiismallbusiness(SOHO), a căror nevoie este asemănătoare cu cea a unui client rezidenţial şi pentru care compania doreşte să ofere o experiență similarăîn magazine. Înacelașitimp, toțiclienții business care doresc o experiențăpersonalizată, vorbeneficia de tot sprijinul consultanților Telekom Mobile dedicați.

„Suntem în permanenţă conectaţi la nevoile şi aşteptările clienţilor noştri, pentru a afla ce își doresc, pentru a le oferi o experiență mai bună, corectăși simplificată. Noul portofoliu pe care îl lansăm azi urmează promisiunea brandului nostru, de a oferi Mobil așa cum vrei – simplu și corect.Ne bucurăm să vedem că 8 din 10 clienți care interacționează cu Telekom Mobile recomandă serviciile noastre. Și nu ne vom opri aici”, a declarat Andreea Cramer, Chief Commercial Officer, Telekom Romania Mobile Communications S.A.

Cadou NELIMITAT pentru clienții existenți

În plus, la doar câteva săptămâni de când Telekom Romania Mobile a devenit reţeaua 100% nelimitată pentru utilizatorii de cartele preplătite cu beneficii active, compania anunţă o nouă surpriză prin care răsplăteşte de această dată clienţii de abonamente: toţi abonaţii Telekom Mobile primesc automat beneficii naţionale nelimitate între 18 aprilie 2022 – 31 mai 2022.

Telekom Mobile devine astfel rețeaua 100% nelimitată pentru toți abonații săi, oferindu-le cadoul nelimitat: simplu, fără niciun efort, ca să își împărtăşească bucuriile şi experienţele, fiind mereu conectaţi la lucrurile cele mai importante din viaţa lor.

Pachete exclusive cu Smartphone-uri incluse în abonament sau în rate foarte convenabile

Pentru a simplifica și mai mult experiența clienților, Telekom Mobile a creat pachete speciale cu noile abonamente și telefoane incluse, oferind acces la telefon cu beneficii naționale nelimitate, cu un cost lunar transparent, fără surprize la factură, în spiritul „cât vezi, atât plătești”. Astfel, la portarea de la abonament sau la reînnoirea contractului, tariful de 14 euro/lună include un smartphone la alegere între Samsung Galaxy A13 sau Xiaomi Redmi Note 11.

De asemenea, indiferent de abonamentul ales din noua ofertă (începând de la abonamentul Nelimitat 7), clienții vor beneficia de avantaje la achiziția de smartphones, putând alege dintr-o gamă variată, la prețuri speciale sau cu rate foarte convenabile, fără avans şi dobândă. De exemplu, laabonamentul de 14 Euro/lună, clienții pot alegeîntreSamsung Galaxy A22 5G sau Huawei Nova 9SE, optând pentru plata unei rate de 2 euro/lună, respectiv 4 euro/lună, direct pe factura Telekom.

Totul sub o identitate modernă, care spune: simplu și digital

Odată cu lansarea noului portofoliu, Telekom Romania Mobile va începe și implementarea în comunicare a noii sigle a companiei în forma 1-T-1 (digit-T-digit). Adaptarea siglei companiei arată concentrarea în special pe participarea la viața digitală, pe activitățile durabile și pe coeziunea socială. Schimbarea logoului va fi implementată treptat în toate punctele de interacțiune cu clienții.

Mai multe detalii despre noul portofoliu și noutățile pe care le aduce sunt la www.telekom.ro.