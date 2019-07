Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, le-a solicitat prefecților și șefilor structurilor județene ale M.A.I. să efectueze în cel mai scurt timp o analiză privind principalele riscuri și vulnerabilități existente la nivelul fiecărui județ.

Solicitarea a fost transmisă în cadrul unei ședințe organizate în sistem videoconferință astăzi, 31 iulie 2019.

Ministrul interimar al afacerilor interne a solicitat ca analiza să se axeze în principal pe vulnerabilitățile ce țin de ordinea publică, nivelul infracționalității, stadiul și gradul de rezolvare a sesizărilor și a dosarelor penale, precum și pe principalele riscuri la adresa cetățenilor în fiecare județ.

A solicitat, de asemenea, ca analiza să cuprindă și situațiile referitoare la siguranța în școli, la numărul de infracțiuni comise în incinta unităților de învățământ și în zona adiacentă acestora. Aceste rapoarte urmează să fie finalizate în maxim o săptămână.

De asemenea, prefecții au primit dispoziție să ia măsurile necesare, în colaborare cu inspectoratele școlare județene, pentru a se asigura că unitățile de învățământ sunt pregătite pentru începerea anului școlar.

Mihai Fifor le-a cerut prefecților să își amâne concediile, pentru a asigura personal comanda instituțiilor în această perioadă și să se implice activ în coordonarea instituțiilor județene, cu accent pe cele cu atribuții în garantarea siguranței și a ordinii publice.