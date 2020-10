Viperă neagră la Ocolul Silvic Crucea, Direcția Silvică Suceava

Viperă neagră surprinsă de colegii noștri de la Romsilva Ocolul Silvic Crucea din cadrul Direcției Silvice Suceava. Vipera neagră are o lungime care variază între 40 şi 60 de cm. Ele preferă habitatul cu umiditate mare, unde sunt diferențe mari de temperatură. Viperele sunt specii veninoase și trebuie evitat contactul cu ele, acestea atacând dacă se simt amenințate. Specialiștii recomandă turiștilor aflați în drumeții în natură în zonele unde trăiesc vipere să evite suprafețele cu pietriș, stâncoase sau însorite, să cerceteze cu atenție locul unde se așează și să nu introducă mâinile între crăpăturile stâncilor. Vipera este răspândită în numeroase zone din Europa, inclusiv în România. Viperele se hrănesc cu mamifere mici, șopârle, broaște sau păsări și preferă habitatele stâncoase din zonele montane. Romsilva – Directia Silvica Suceava administrează, prin intermediul celor 24 de ocoale silvice, peste 270 de mii de hectare păduri de stat, din care 21.000 de hectare prin intermediul Ocolului Silvic Broșteni. Credit video: Marius Fircal. Meeting with a viper at Crucea Forest District in Suceava, Romania

