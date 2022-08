In 2022, una dintre cele mai populare tendinte in articole de mobilier si design de interior ar putea fi folosirea de culori naturale, care creeaza un mediu relaxant si cald. De asemenea, pentru ca oamenii vor mai mult spatiu de miscare, se anticipeaza ca va fi la moda mobila minimalista. In ceea ce priveste stilurile, pentru ca asigura un look vintage si, totodata, clasic, se asteapta ca mobilierul retro sa fie foarte popular.

Continua sa citesti pentru a afla mai multe lucruri despre tendintele de design interior in 2022.

Liniile curbe

Una dintre tendintele acestui an in designul de interior consta in implementarea liniilor curbe in piesele de mobilier. Vor fi la moda scaunele si canapele cu spatare rotunjite, dar si comodele si dulapurile curbate. Aceste linii au fost prezente si anul trecut, dar acum tendinta a luat amploare fiind mult mai vizibila.

Suprafetele texturate

Materialele texturate vor fi folosite mai intens in 2022 pentru a tapita mobilierul sau a decora interiorul. Se vor folosi blana, catifeaua, tesaturile din lana si toate vor fi integrate armonios in decoratiuni, accesorii si corpuri de mobilier. Sunt materiale care creeaza suprafete stilate si confortabile si, totodata, interioare pline de caldura, unice si atractive.

Finisaje metalice mate

Cand vine vorba despre tendintele anului 2022 in domeniul finisajelor din bai si bucatarii sau a corpurilor de iluminat, trebuie sa amintim suprafetele metalice mate. Stralucirea este mai discreta si se prefera finsajele mate din inox, nichel sau cupru. Pentru robinetele fara atingere, care devin din ce in ce mai cautate, se prefera finisajele negre mate, cele striate sau inoxidabile.

Piesele de epoca

Este anul in care mobilierul vintage va fi integrat in designul interior. Oamenii au inteles ca este mai rentabil sa cumpere piese de calitate si sunt dispusi sa investeasca mai mult in mobilier calitativ si in piese unice care le reflecta stilul si personalitatea.

Combinarea stilului vechi cu cel nou este in tendite in 2022. Combinarea pieselor de mobilier moderne cu cele mostenite din familie sau antichitati creeaza un desing interior atemporal, foarte apreciat in aceasta perioada.

Personalitate si sentimentalism

Este de asteptat ca oamenii sa isi exprime din ce in ce mai vizibil personalitatea prin designul de interior si sa doreasca sa foloseasca accesorii si piese de mobilier care semnifica ceva special. Astfel, sentimentalismul va deveni mai evident si, totodata, desingul va fi unic, reflectand personalitatea si autenticitatea celor din interior.

Investitii in piese valoroase

Chiar daca designul interior are tendina de a deveni din ce in ce mai casual, tendinta de a incorpora piesele valoroase si de lux ramane. Oamenii au ajuns sa pretuiasca ideea de a face investitii in piese de calitate, bine realizate si durabile si le prefera in locul celor obisnuite.

Totodata, se vor orienta mai mult catre piesele de arta care ii transpun in anumite locatii si stari de spirit si ii ajuta sa evadeze din cotidian. Va exista tendinta de a decora casa astfel incat sa se simta cat mai relaxati si mai bine. Ei isi doresc sa se simta acasa ca in vacanta si vor cauta obiectele care vor reusi sa le asigure aceasta senzatie.

Daca si tu vrei sa ai o casa in tendinte, dar confortabila in acelasi timp, alege de pe The Home produsele de mobilier si accesoriile care iti dau o stare de bine si care iti transforma casa in acasa.