Firmele de livrare de mancare gatita precum Just Eat, Grubhub, Foodpanda, UberEats si Deliveroo au capturat cota de piata uriasa cu strategii inedite de marketing si inovatii ciudate. Pentru a rezista la concurenta si pentru a tine pasul cu cererile clientilor in continua schimbare, proprietarii de firme food delivery ar trebui sa tina cont de ultimele tendinte avansate din tehnologie.

Deci, ce va defini industria livrarii de mancare in 2020 si posibil in anii urmatori? Iata primele sapte tendinte ale serviciilor de livrare a alimentelor de care trebuie sa fiti constienti.

Milenialii – importanti pentru serviciile de food delivery

Milenianii sau generatia Y sunt un public prioritar pentru serviciile de livrare a mancarii, deoarece cheltuiesc cea mai mare pondere din bugetele lor pe mancare pregatita de restaurante si astfel pe livrare, in comparatie cu alte generatii. Raportul generational al Technomic mentioneaza ca, in 3 din 5 cazuri, milenialii comanda alimente sau viziteaza restaurante pentru a le prelua.

Cu o putere mai mare de a cheltui, totusi, acestia au cerinte mai mari in ceea ce priveste livrarea, dupa care ar trebui sa se orienteze si companiile de livrare atunci cand vor sa inoveze procesul. Cerintele sunt in general cele legate de comanda fara efort, livrare cat mai rapida sau chiar si echipamente de bucatar profesionale folosite in procesul de gatit.

Noi canale de livrare

Un procent de 60% dintre americani abandoneaza comenzile de preluare digitala daca au o experienta slaba pentru clienti, iar 55% dintre adultii amedicani doresc un sistem de comanda online mult mai usor. Avand in vedere faptul ca platformele de food delivery ar trebui sa simplifice foarte mult comanda ar trebui sa permita clientilor sa plaseze comenzi prin toate canalele posibile, cum ar fi social media, asistenti virtuali, dispozitive inteligente, masini etc.

De exemplu Domino Pizza a fost prima companie care a cucerit Twitterverse si a lasat oamenii sa comande pizza doar prin tweeting-ul unei emoji de pizza pe contul de Twitter al companiei. Inainte de a face asta, clientii trebuie sa isi creeze un profil de client pe site-ul de livrare online al Domino Pizza.

Compania Grubhub a integrat cu Alexa, asistentul virtual al Amazon. Aceasta noua caracteristica permite clientilor sa isi comande oricare dintre ultimele trei achizitii de pe site. Cand un client ii spune lui Alexa ce doreste sa comande, acest asistent virtual plaseaza comanda si anunta termenul estimat de livrare.

O masina poate reprezenta un alt dispozitiv inteligent cu care puteti plasa comanda. Pizza Hut s-a asociat cu Accenture si Visa pentru a crea un sistem de comanda de pizza in masina, care permite soferilor sa cumpere mancare in timp ce sunt pe drum. Visa Checkout este integrat in tabloul de bord al masinii, astfel incat clientii sa poata comanda mancare prin comanda vocala.

Optiuni moderne de livrare

Companiile de livrare a alimentelor nu mai sunt limitate de forta de munca. Acestea pot accelera considerabil livrarea si pot reduce costurile operationale folosind roboti, drone si chiar parasute.

Livrarea cu roboti

Evolutia tehnologiilor AI genereaza masini si roboti de livrare cu autovehicule. De exemplu, Just Eat si Starship Technologies au dezvoltat roboti pentru a livra mancare in Marea Britanie. Acesti au sase roti, se pot deplasa pana la 4 mile pe ora si pot livra pe o raza de 10 mile. Pentru a naviga folosesc un semnal GPS si camere de luat vederi. Odata ce au ajuns la destinatie, clientul trebuie sa introduca un cod pentru a i se lasa comanda.

Livrarea cu drone

Livrarea de alimente cu drone a inceput cu Tacocopter care transporta tacos in zona San Francisco. Apoi am vazut Burrito Bomber in 2012, iar Domicopterul a fost testat de o franciza independenta din Regatul Unit din 2013 in Regatul Unit.

Dupa o serie de incercari, teste de temperatura a alimentelor si negocieri cu guvernul, Domino a livrat doua pizza gustoase unui cuplu din Noua Zeelanda prin drone in mai putin de 5 minute in 2016.

Livrarea cu parasuta

Ai auzit vreodata despre Jafflechutes? Daca doriti sa va luati Jaffles – un fel de sandwich prajit – livrat cu parasuta, vizitati Melbourne. Primul restaurant flotant din Melbourne permite clientilor sa comande paine prajite prin PayPal. Apoi, clientii trebuie doar sa astepte in locatia drop-off marcata cu un X la ora specificata si sa-si ia mancarea. Aceasta abordare de livrare poate atrage clientii si reduce costurile de logistica.

Gasirea de noi nise pentru livrare

Multe servicii de livrare a alimentelor s-au concentrat pe o nisa speciala. Am vazut deja platforme de livrare a alimentelor care apeleaza la vegani si companii care livreaza strict cutii pentru burger sau alimente cultivate la ferma sau smoothie-uri sanatoase.

A fi intr-o nisa poate ajuta startup-urile de livrare a alimentelor sa treaca peste barierele de intrare si sa lupte impotriva concurentei intense. Ca proprietar al unei afaceri de livrare a alimentelor, ar trebui sa fiti atenti la nisele noi care capata tractiune, inclusiv lupta cu risipa de alimente, alimente pentru animale de companie si bucatarii virtuale.

Aplicatii privind deseurile alimentare

In fiecare an, o treime din alimentele produse la nivel mondial sunt irosite. Aplicatiile de deseuri alimentare abordeaza aceasta problema si ajuta la salvarea planetei. Acestea ajuta restaurantele si magazinele alimentare sa scape de resturile si sa aprovizioneze persoanele care au nevoie de alimente la preturi mici.

Aplicatii pentru mancare pentru animale de companie

Industria animalelor de companie este destul de profitabila: veniturile industriei au ajuns la 72,13 miliarde USD in 2018. Un procent de 68% din familiile americane detin un animal de companie si peste 40 % dintre consumatorii americani cumpara mancare pentru animale de companie online. Livrarea la domiciliu a mancarii pentru animale de companie este deosebit de populara

Aplicatii cu o bucatarie virtuala

UberEats a venit cu conceptul de bucatarie virtuala: platforma listeaza noi feluri de mancare disponibile doar in aplicatia lor. UberEats a decis sa ajute restaurantele sa evite costurile de exploatare ridicate ale deschiderii unui nou spatiu fizic si sa ofere comoditate restaurantelor partenere, permitandu-le sa foloseasca spatiul de bucatarie pentru a pregati preparatele.