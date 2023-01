In vreme ce unele tendinte dispar, cele care au fost in top in 2022 se pastreaza si in 2023. Inceputul anului este momentul perfect pentru a te gandi la modificarea designului de interior, culoarea mobilierului sau montarea de usi lemn stratificat moderne.

Si, daca te intereseaza tendintele in design de interior din 2023, ar trebui sa iti rezervi timp pentru a studia conacul cuplului regal format din Printul Harry si Meghan Markle. Acest conac pare sa fie unul dintre cele mai elegante si multi oameni il admira si il considera o sursa de inspiratie.

Casa cuplului regal a putut fi vazuta si admirata in 2022, in timp ce sustineau interviurile pentru Netflix. Unele dintre detalii, cum ar fi culorile linistitoare si caracteristicile wellness, sunt cat se poate de populare in prezent in industria designului interior.

Culori si detalii naturale

Pentru a crea senzatia atmosfera de spa, in locul culorilor neutre poti sa alegi culori precum verdele salvie. Armonizeaza aceasta nuanta cu detalii relaxante cum ar fi o canapea gri confortabila sau un covor pufos intr-o culoare deschisa. De asemenea, poti imbunatati spatiul cu plante naturale.

Minimalismul ramane in tendinte

Pentru a crea un spatiu calm si ordonat, nu trebuie sa uiti de minimalism. Alege piese de mobilier cu dubla functionalitate care sunt perfecte pentru casele mici. Pe langa un design practic si functional si mobilier multifunctional, minimalismul include si culorile neutre precum greige, o combinatie de gri si bej. Este culoarea care a devenit virala pe TikTok, atingand peste 28.9 milioane de postari si vizualizari.

De asemenea, este culoarea care nu lipseste din designul interior al conacului cuplului regal. Datorita peretilor in culorile crem si bej, a ordinii si a decoratiunilor simple, casa Printului Harry si a lui Meghan Markle este un exemplu perfect de minimalism. In plus, se incadreaza perfect in stilul scandinav Japandi, care va fi in mare voga in 2023.

Linii si design simplu

Pentru a crea o atmosfera calduroasa si confortabila, poti incepe cu pereti albi, tamplarie din lemn de culoare deschisa cu detalii intunecate, linii si design cat mai simple. De asemenea, ar trebui folosite materialele naturale precum lemnul, ceramica sau texturile usoare din bumbac.

Daca pana acum minimalismul a fost simbolic pentru designul interior modern, incepand cu anul acesta va avea o abordare eclectica, cu accente pe obiecte personale. Astfel, este de asteptat ca oamenii sa cumpere decoratiuni de interior care au o semnificatie pentru ei, renuntand sa se mai gandeasca la stil sau la o anumita tema.

Tonuri intense care amintesc de bijuterii

Daca vrei altceva decat greige, in 2023 vor fi la mare cautare nuantele profunde si vibrante precum verdele smarald, rosul rubiniu sau albastru specific safirului. Sunt culori care vor adauca un plus de eleganta si rafinament interioarelor si care se pot folosi chiar si in spatiile mici.

Astfel, un dormitor mic se va schimba imediat daca vei vopsi peretii intr-un verde smarald, iar bucataria va deveni un spatiu extrem de placut daca o vei mobila cu piese in culoarea safirului. Poti completa tema aceasta somptuoasa si luxoasa care amintese de bijuteriile regale cu detalii metalice aurii sau argintii si tesaturi opulente precum catifeaua sau matasea.