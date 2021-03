Teo Trandafir a fost prima invitată a podcastului lansat de rivalul ei de la Pro TV, Cătălin Măruță. Teo Trandafir (52 de ani) a acceptat invitația în emisiunea on-line de pe YouTube, Acasă la Cătălin Măruță”, chiar dacă cei doi sunt rivali de ani buni, având emisiuni pe același tronson orar, la posturi concurente. Practic, cei doi se bat în audiențe, notează click.ro.

În 2006, Teo Trandafir a părăsit postul Pro TV, în urma unor discuții aprinse cu Adrian Sârbu, pentru postul de televiziune Romantica, unde a devenit director și realizator al propriului show. La numai un an diferență, emisiunea ei era preluată de Cătălin Măruță. “Când am plecat de la Pro TV, la Romantica, m-am dus direct în cap. Știam că așa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec. Zbârnâiam pur și simplu de stres. Când am plecat din Pro, Sârbu mi-azis: <o să te uit!> Așa fac și eu cu oamenii care m-au dezamăgit în viață, îi uit! Tu, Măruță, nu mi-ai luat locul, pentru că nu a fost al meu niciodată”, a spus Teo, în emisiunea on-line, de pe canalul de YouTube al lui Cătălin Măruță, conform sursei citate.

