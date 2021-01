Teo Trandafir a povestit într-un interviu recent ce părere are despre vaccinare şi care sunt fricile legate de toată această perioadă. Vedeta de televiziune a respectat cu strictețe regulile de distanțare socială, ca să nu ajungă în situația de a se interna în spital, notează click.ro.

Întrebată care sunt aşteptările pentru noul an, în care nu am scăpat încă de pandemie, Teo a răspuns că este hotărâtă să se vaccineze. „O să declanşez o mică isterie, dar sunt omul care s-a vaccinat dintotdeauna. Sper ca acest an să mă găsească vaccinată şi cu rapel făcut cât mai curând. În felul asta m-aş simţi mai ocrotită, chiar dacă aş purta în continuare masca. Ar fi un scut de protecţie. Mi-am făcut şi vaccinul antigripal.“

