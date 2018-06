Teo Trandafir, în vârstă de 50 de ani, este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România și se bucură de o experiență în televiziune, pe măsură. Cunoscută pentru umorul său caracteristic, care reușește să aducă zâmbete pe fețele a sute de români, s-ar putea crede că Teo a avut parte de o viață fără dificultăți. În ciuda acestor aparențe, vedeta TV a mărturisit recent că a trecut prin momente cumplite, cărora le-a făcut față fără a atrage atenția asupra sa, notează click.ro.

Teo a povestit, într-un interviu pentru adevarul.ro, cum a făcut față decepțiilor din dragoste pe care le-a trăit, dar și cum a trecut peste perioada în care a fost nevoită să stea departe de televiziune. Vedeta a mărturisit faptul că a încercat să-ți ascundă tristețea pe cât posibil, pentru că nu este genul care să „pozeze” în ipostaza de victimă, dar suferința a existat. Aceasta a trecut prin două divorțuri. „Am suferit ca un animal, am suferit cumplit, am suferit de nu m-am ridicat de pe podele. A fost ceva înspăimântător. Nu am spus niciodată nimic pentru că mi se pare oribil ca bărbatul care te-a rănit sau pe care l-ai rănit să ştie că tu suferi.”, a explicat Teo Trandafir, conform sursei citate.

