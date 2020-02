Timp de două zile (duminică și luni), filiala municipiului Suceava a Uniunii Salvați România și-a ales, prin votul universal al membrilor săi, candidatul la Primăria municipiului Suceava și lista de consilieri locali.

În urma scrutinului organizat la sediul USR Suceava de pe str. Petru Rareș nr.7, Teodora Munteanu, președinta organizației, a fost aleasă să reprezinte USR în competiția pentru câștigarea Primăriei municipiului Suceava. Totodată, în urma votului a fost creionată și lista de consilieri locali, urmând ca după negocierile cu PLUS Suceava, să fie dată publicității lista comună cu care Alianța 2020 USR-PLUS se va prezenta în fața alegătorilor din municipiul Suceava la alegerile locale.