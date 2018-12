Dupa cum ne invata istoria, privind legendele ce s-au nascut de-a lungul timpului in jurul Cleopatrei, aflam ca frumusetea fizica era un element foarte des urmarit de egipteni in antichitate. Acestia pretuiau foarte mult modul in care aratai ca persoana. Iar la ei, frumusetea era reprezentanta mai ales de modul in care pielea ta stralucrea si intra in contrast cu parul.

Asadar, podoaba capilara si tenul erau principalele elemente ce dictau cat de frumos este sau nu un om, pentru egipteni. Pentru a avea grija de cele doua aspecte, acestia au nascocit diferite modalitati.

Unul dintre tratamentele faciale era insa cu adevarat inspaimantator. El era un echivalent antic al mezoterapiei faciale cu ace. Ce presupunea acesta si cum il realizau egiptenii, aflati in cele ce urmeaza.

Terapia care astazi ar soca pe toata lumea, dar pe care egiptenii o realizau cu placere

Cand era vorba despre frumusete, egiptenii nu se dadeau inlaturi de la sacrificii. Frumusetea era un adevarat ritual, pentru care daca trebuia sa suferi, o faceai cu mare drag.

Astfel s-au nascut unele dintre cele mai inspaimantatoare tratamente. De la epilarea cu pasta de var stins, la terapia pentru indepartarea acneei si pentru netezirea pielii despre care urmeaza sa discutam.

Tratamentul cu intepaturi de albine – marele secret al tenului irezistibil pentru egipteni

Acest tratament ar baga probabil in sperieti orice client al unui salon de cosmetica modern. Insa egiptenii se imbulzeau practic la astfel de tratamente in vechime.

Ele presupuneau ca intr-un borcan sigilat cu un capac sa se introduca un numar de albine si apoi sa se agite borcanul pentru a provoca albinele sa intepe. Apoi, acel borcan se aplica pe portiunile de piele ce doreau a fi tratate, sub forma de ventuza.

Istoricii spun ca unii oameni lesinau chiar de la intensitatea durerii provocate de zecile de intepaturi facute de albine.

Totusi, acesta era unul dintre secretele frumusetii la egipteni. De ce? Specialistii au ajuns la ideea ca veninul albinelor intarea sistemul imunitar si avea efecte benefice si la nivelul pielii, datorita substantelor aflate in componenta sa.

De la iritatie si edem la piele catifelata

Intepatura unei albine provoaca o senzatie nu tocmai placuta, aceasta manifestandu-se printr-o umflare a pielii care poate dura pana la cateva minute sau cateva ore. Insa in urma unor intepaturi, specialistii spun ca organismul capata o energie aparte, simtindu-se mai viu, mai energic. Acest lucru a fost testat si confirmat si in zilele noastre.

Tratamentele cu venin nu ajuta doar pielea, pe care o face mai catifelata si careia ii ofera un aspect mai tanar. Ele sunt recomandate si in cazul unor boli. In general, veninul de albina s-a dovedit a fi un leac miraculos in cazul durerilor de muschi si de articulatii.

Asadar, iata ca egiptenii aveau o adevarata baza medicamentoasa de care sa profite pentru a capata vigoare si frumusete zi de zi. De aceea au fost unii dintre cei mai frumosi oameni ai vremurilor demult apuse.

