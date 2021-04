Astăzi dimineață, în spitalele sucevene erau internate 167 de persoane diagnosticate cu COVID și 29 suspecte de infecția cu noul coronavirus. În Unitatea de Terapie Intensivă a Spitalului Județean exista un singur pat disponibil pentru pacienți COVID. Tot la ATI erau 22 de ventilatoare libere, din care 8 pentru persoane infectate cu noul coronavirus. În total, la Spitalul din Suceava se aflau 326 de paturi libere, din care 103 pentru pacienți COVID, 203 în sectorul non-COVID și 20 pentru zona tampon. La nivelul județului sunt 237 de locuri libere COVID și 41 pentru zona tampon.

