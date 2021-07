Terasa Sălii Unirii din curtea Palatului Administrativ a fost inaugurată astăzi de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și președintele Consiliului Raional Cernăuți din Ucraina, Domnitsak Ruslan. Aflat la Suceava cu prilejul semnării Acordului de de Cooperare între județul Suceava și Raionul Cernăuți, Domnitsak Ruslan a fost invitat alături de colegii săi din delegația ucraineană la o cafea pe terasa Sălii Unirii, terasă prevăzută cu băncuțe și spațiu pentru fumat. Cei doi s-au întreținut cordial și au discutat lejer despre perspectivele de colaborare reciprocă avantajoasă. La o cafea a stat și consulul general al României la Cernăuți, Irina Loredana Stăculescu.

