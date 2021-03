Un accident grav s-a produs cu scurt timp in urmă pe raza localității Arbore. În accident au fost implicate un microbuz de transport elevi si doua autoturisme, în care se aflau 7 adulti si 19 copii. Potrivit ISU Suceava, toți sunt constienti si cooperanti și au fost evaluati din punct de vedere medical. La fața locului intervin o autospeciala pentru descarcerare, 6 ambulante SAJ, 3 ambulante SMURD si 1 ATPVM. ISU Suceava a transmis că a fost activat Planul Rosu de Interventie. Potrivit aceleiași surse șapte persoane au fost transportate la spital. In total sunt 26 de victime, din care 19 copii.

Update: 23 de persoane au fost rănite fiind transportate la spital.