Bursa de Valori București și Termene.ro anunță semnarea unui protocol de colaborare pentru promovarea oportunităților de finanțare din piața de capital pentru companii.

Parteneriatul include preluarea automată a datelor publice despre companii din platforma Termene.ro în cea destinată programului Made in Romania, funcționalitate care va simplifica înregistrarea unei companii în platforma investingromania.com.

Termene.ro, platforma care oferă informații actualizate în timp real despre firmele din România, sprijină Bursa de Valori București (BVB) în promovarea oportunităților de finanțare existente în piața de capital pentru companii. Echipa Termene.ro se va implica activ în susținerea ediției din acest an a Made in Romania, programul bursei dedicat companiilor românești.

Parteneriatul BVB – Termene.ro include preluarea automată a datelor publice despre companii din platforma Termene.ro în cea destinată programului Made in Romania – www.investingromania.com – în momentul în care este completat profilul unei companii și este introdus Codul Unic de Identificare. Funcționalitatea urmează să fie implementată în perioada următoare și vine să simplifice înregistrarea unei companii în platforma Made in Romania.

BVB a dezvoltat și lansat în luna aprilie 2021 ediția a patra a programului Made in Romania, dar și o platformă dedicată – www.investingromania.com – prin care pune în legătură companiile cu intermediari la bursă, business angels, venture capital, private equity sau bănci. Termene.ro este o platformă complet automatizată în care utilizatorii au acces direct la informații din 15+ surse oficiale și actualizate în timp real despre datele financiare și juridice ale firmelor din România. Înființată în anul 2014, Termene.ro este utilizată de peste 70.000 de companii, pe care le sprijină să identifice la timp oportunitățile de afaceri și să evalueze corect riscurile prin analize de piață, rapoarte și statistici care pot fi personalizate sau monitorizări ale portofoliului de clienți.

Programul Made in Romania este în plină desfășurare: antreprenorii români, parteneri, susținători sau angajați pot nominaliza companii prin platforma www.investingromania.com până în 30 iunie 2021. Ulterior, Comitetul de Nominalizare va selecta 50 de companii, dintre toate aplicațiile primite. În a treia etapa, în luna august, dintre cele 50 de companii semifinaliste, publicul va stabili prin vot una dintre cele 15 companii finaliste. Celelalte 14 companii finaliste sunt stabilite de un Juriu format din experți în diverse domenii ale economiei. În ultima etapă, programată pentru luna septembrie, cele 15 companii finaliste vor fi anunțate public. Detalii despre ediția din acest an a programului Made in Romania sunt disponibile AICI.