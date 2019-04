Nu aruncați cardurile de sănătate, termenul de valabilitate a fost prelungit! Atenționarea vine după ce mai mulți medici au avut pacienți care s-au alertat cînd au văzut că pe card apare ca dată de expirare luna aprilie 2019. CAS Suceava reaminteşte că termenul de valabilitate a cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 la 7 ani prin Hotărârea de Guvern nr. 458 din 28 iunie 2018.

Președintele director general al CAS Suceava , dr. Claudiu Cobuz, menționează că aceste carduri sunt recunoscute drept valabile de Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate timp de doi ani după data de expirare a valabilităţii inscripţionată pe suprafaţa din material plastic, deoarece certificatele digitale înscrise în cipurile electronice au o valabilitate de 7 ani. Totodată, șeful CAS Suceava subliniază că acest document este personal şi netransmisibil, unul din rolurile cardului naţional de sănătate fiind de a certifica că serviciile medicale decontabile din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate au fost efectiv acordate asiguratului respectiv. ”Aceste informații au fost postate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în luna august 2018 și pe site-ul CAS Suceava în luna decembrie 2018, pentru informarea furnizorilor de servicii medicale, precum și a persoanelor asigurate”, a declarat Cobuz. La nivelul CAS Suceava, din cele peste 420.000 de carduri naționale tipărite pentru persoanele asigurate din județul Suceava, pînă la finele anului 2018 au fost returnate de către operatorul de servicii poştale instituției de sănătate un număr de 24.077 carduri naționale, care nu au putut fi înmânate beneficiarilor. Din aceste carduri naționale returnate de operatorul poștal la sediul CAS Suceava, pînă la finele anului 2018, CAS a distribuit 15.100 carduri naționale persoanelor asigurate care le-au solicitat. În anul 2018 au fost eliberate 3.318 adeverințe de înlocuire a cardului național, pentru asigurații care au pierdut/deteriorat cardul și 2.945 adeverințe înlocuitoare pentru asigurații care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, acest card. De asemenea, în același interval CAS Suceava a eliberat 11.062 adeverințe care atestă calitatea de asigurat pentru cei care nu au primit cardul național.