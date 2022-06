Comitetului Județean pentru Situații de Urgență întrunit în ședință extraordinară a analizat traficul rutier de mărfuri prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret și a stabilit măsuri suplimentare pentru fluidizarea acestuia.

Prefectul Alexandru Moldovan a solicitat Serviciului Poliției de Frontieră Siret, respectiv Biroului Vamal Siret să realizeze o informare actualizată cu privire la problematica rezultată ca urmare a numărului mare de automarfare care staționează pe Drumul Național DN2, solicitând totodată propunerea în plen a unor măsuri suplimentare față de cele adoptate până în prezent, în vederea decongestionării și fluidizării traficului și circulației în condiții de siguranță pe DN 2, pe segmentul de drum Suceava – Siret.

În acest sens, reprezentanții Serviciului Poliției de Frontieră Siret, Biroului Vamal Siret și ai Secției de Drumuri Naționale Suceava au precizat că au identificat o suprafață de teren în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret, aflată în patrimoniul Biroului Vamal Siret, care din punct de vedere al infrastructurii ar putea susține realizarea unui terminal suplimentar pentru procesarea autotrenurilor de transport marfă/ajutoare umanitare.

De asemenea, Biroul Vamal Siret a procedat la suplimentarea personalului de lucru în vederea procesării unui număr mai mare de mijloace de transport marfă, numărul de personal vamal ajungând în prezent la 18 lucrători/tură, urmând ca de luni să ajungă la un număr maxim de 20 lucrători/tură.

Secția de Drumuri Naționale Suceava realizează în continuare lucrări de completare a acostamentelor cu material frezat pe DN 2, km 473 – 475 urmând ca la finalizarea lucrărilor, să amplaseze toalete ecologice în spațiile special amenajate în acest sens.