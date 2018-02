Terminalul Aeroportului „Ștefan cel Mare” Suceava va fi extins pentru a putea face numărul mare de pasageri. Consiliul Județean Suceava a aprobat astăzi, cu unanimitate de voturi, indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru noul terminal al aeroportului. Investiția va fi de 17,18 milioane de euro, și presupune extinderea actualului terminal cu un spațiu total de 1.670 de metri pătrați, din care 1.529 mp pentru cursele externe și 141 mp pentru curse interne. Fondurile pentru noua investiție ar urma să fie asigurate printr-un credit care va fi contractat de Consiliul Județean Suceava.

Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat că la aeroport este necesară o extindere a terminalului, în condițiile în care numărul de pasageri a crescut de cinci ori pe parcursul anului trecut, comparativ cu 2016. În același timp el a subliniat faptul că aeroportul sucevean este într-un mediu concurențial cu aeroporturile din Iași și Bacău, motiv pentru care investițiile sunt extrem de importante, atât pentru atragerea companiilor aeriene, cât și pentru pasageri.

„Faptul că anul trecut am depășit 260.000 de pasageri ne obligă să gândim și noi dinamic cum venim în așteptarea celor care doresc să deschidă noi curse, dar și pasagerilor care vin sau pleacă de pe aeroportul Suceava. De aceea săptămâna trecută am recepționat un studiu de fezabilitate și azi propunem aprobarea acestuia și a indicatorilor tehnico economici pentru extinderea terminalului de la aeroport”, a declarat Flutur. El a adăugat că pentru această nouă investiție s-a avut în vedere și un studiu de trafic realizat anul trecut, care arată că numărul de pasageri pe Aeroportul Suceava va ajunge la peste 530.000. „Avem un studiu de trafic care arată că în următorii 5 – 7 ani traficul va depăși 530.000 de pasageri. Având noul terminal, posibilitatea de procesare va urca undeva la 340 de călători pe oră. Tot în studiu de fezabilitate se arată că după construcția noului terminal, pe aeroport se pot întâlni în aceeași perioadă trei aeronave, o cursă internă și două externe”, a explicat Flutur.

El a mai spus că până la finalizarea noului terminal, se are în vedere și extinderea spațiului destinat sosirilor, prin amplasarea de containere multifuncționale în apropierea aeroportului.