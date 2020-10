Compania americana Tesla a convenit sa preia compania germana ATW Automation, care este specializata pe asamblarea modulelor si pachetelor de baterii. ATW, filiala a grupului canadian ATS Automation Tooling Systems, se afla in acest moment in pragul lichidarii din cauza scaderii numarului de comenzi.

ATS a anuntat pe data de 25 septembrie ca anumite active ale uneia din diviziile sale din Germania vor fi vandute, iar angajatii din acea divizie vor fi transferati la o terta parte, insa nu a dorit sa dezvaluie numele companiei.

Compania ATW in pragul lichidarii

Compania ATW este situate in vestul Germaniei si detine aproximativ 120 de angajati. Aceasta a dus la finalizare peste 20 de linii de productie de baterii pentru producatori internationali din domeniul auto.

Pandemia se pare ca a afectat compania destul de serios, astfel ca numarul de comenzi a scazut, iar acestia nu-si mai permit sa mentina aceeasi directie a companiei, si nici sa-si plateasca angajatii.

Cu ce imbunatatiri vine Tesla

Din acest motiv, Tesla doreste sa creasca semnificativ productia de baterii in viitor, iar la un eveniment recent acestia au anuntat ca vor reduce costul pachetelor de baterii in urmatorii trei ani. In prezent, compania construieste o a treia unitate de producaie a automobilelor, in apropiere de Berlin, care include si o fabrica de baterii.

In acelasi timp, Tesla mai intentioneaza si sa construiasca anul viitor o fabrica noua de vehicule, in Texas. Totodata, printre proiectele pe care doresc sa le implementeze cei de la Tesla se afla si producerea camionetei Cybertruck, dar si a camionului Semi. Acestea vor avea nevoie de baterii cu capacitate mare, care sa fie rezistente. Pentru ca masinile au nevoie, pe langa baterii de calitate, si de reparatii turbosuflante, care sa le dea putere mare, Tesla le va aduce imbunatatiri vehiculelor pe care le produce.

Record de vanzari pentru Tesla

Directorul general al Tesla, Elon Musk, a anuntat vineri ca in trimestrul al treilea a livrat un numar record de 139.300 de vehicule la nivel mondial. Compania isi propune sa livreze o jumatate de milion de vehicule pana la finalul acestui an. Acestia au mentionat faptul ca in perioada iulie-septembrie 2020 au inregistrat vanzari cu un avans de 44% in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, cand au vandut 97.000 de vehicule.

In timpul pandemiei Tesla a inregistrat vanzari mari in comparatie cu ceilalti producatori auto. In al doilea trimestru din 2020, Tesla a avut vanzari, pe plan global, ce au urcat cu 2,5%, la 90.650 vehicule, comparativ cu primele trei luni din acest an. Acest lucru se intampla chiar si in conditiile in care au fost nevoiti sa-si inchida timp de aproape doua luni singura fabrica de asamblare din SUA, din Fremont, California. Profitul net anuntat de Tesla in perioada aprilie – iunie 2020 este de 104 milioane de dolari.