In ultimele saptamani, Elon Musk a acaparat presa si reprezentatii celor mai mari reviste si ziare din Statele Unite si din intreaga lume. Acest lucru se datoreaza lansarii Cybertruck-ului, “cel mai ciudat camion construit pana acum”, asa cum il descriu utilizatorii pe internet.

Intregul eveniment a creat un adevarat soc in media si a devenit viral. Iar acum compania beneficiaza de publicitate online gratuita in valoare de miliarde. Iar precomenzile pentru Cybertruck au luat-o razna deja. Testa si-a calculat un revenue de peste 10 miliarde de dolari in urma acestui eveniment, fapt foarte imbucurator pentru compania care se scalda in ape tulburi in ultima vreme, raportandu-se la cifrele din bilanturile contabile.

Peste 200.000 de precomenzi lansate deja, in doar cateva zile de la aparitia vehiculului

Musk a anuntat in aceste zile pe Twitter ca masina a primit peste 200.000 de rezervari la doar cateva zile dupa dezvaluire. Un numar remarcabil, chiar daca rezervarile necesita doar o depunere de 100 USD in avans, pentru a se efectua precomanda.

Astfel, Tesla a incasat deja peste 20 milioane de dolari, doar din acest avans de precomanda de 100$. Iar masina pare sa fie disponibila in 2 variante de pret: 39.900 $ si 69.900$ in varianta cu motor triplu. Asadar, in cazul in care toate masinile vor fi cu motor simplu, Tesla se asteapta deja la incasari de aproximativ 8 miliarde de dolari. Insa daca masinile dorite vor fi dotate cu motor triplu, putem dubla deja suma.

Analistii previzioneaza incasari in jurul sumei de 10.2 miliarde de dolari, in urma analizei precomenzilor, cert fiind faptul ca amebele variante sunt dorite de catre diferiti conducatori.

Piata camioanelor este uriasa. Musk nu are insa nevoie de orice potential cumparator de camioane caruia sa ii placa designul acesta ciudat. El are nevoie doar de 5% pana la 10% dintre potentialii cumparatori, cei care iubesc absolut noua creatie Tesla.

Daca poate face asta cu Cybertruck-ul, intrand pe piata de camioane, Tesla ar putea reprezenta inceputul unei noi ere in dezvoltarea auto pe aceasta nisa.

De ce Cybertruck – de unde a venit aceasta idee total neasteptata?

Cybertruck va oferi companiei Tesla o oportunitate de a stabili o noua pozitie in segmentul auto si de a construi credibilitate in randul oamenilor. Desi s-ar putea ca Cybertruck sa nu reprezinte directia de proiectare pe termen lung pentru oferta de pick-up Tesla, aceasta miscare se anunta una importanta.

Intr-un interviu pe podcast-ul Recode Decode, acordat lui Kara Swisher, anul trecut, Musk a recunoscut ca acest camion ar putea avea dificultati in gasirea unei piete.

„Stii, de fapt nu stiu daca o multime de oameni vor cumpara aceasta camioneta sau nu, dar nu-mi pasa”, a spus el la acea vreme. „Daca exista doar un numar mic de oameni carora le place camionul, cred ca vom face un camion mai conventional in viitor.”

Acest mesaj este foarte important. Musk poate folosi designul “edgy” ca dovada a conceptului – un prim pas pentru a arata lumii ca un pick-up electric este intr-adevar fiabil.

Daca Cybertruck stabileste o intrare in aceasta nisa, dar nu castiga acceptarea masiva a pietei, Tesla poate aduce un design mai conventional pentru a-si potoli cumparatorul traditional pe viitor. Important este ca Cybertruck va lansa cu siguranta compania Tesla pe piata camioanelor, iar acesta a fost planul lui Musk inca de la inceput.