Este usor sa ignori pierderile masive atunci cand economia este puternica. Dar atunci cand recesiunea bate la usa, insemnele cu cerneala rosie vor fi un adevarat semn de stop pentru investitori.

Aceasta este o problema importanta, in special pentru cei mai mari 10 pierzatori din acest an din Indicele pietei totale S&P 500 din SUA. Iar anul acesta, acest indice include si Tesla. Ba mai mult, in topul pierzatorilor de bani din 2019, se regaseste langa Tesla (TSLA) si Uber (UBER) si Lyft (LYFT), despre care analistii spun ca vor pierde mai multi bani decat oricare alta companie in 2019.

Analistii au prognozat pierderi uimitoare de peste 10 miliarde de dolari in randul celor 10 pierzatori de bani din 2019. Pe masura ce temerile cu privire la o posibila recesiune si intensifica, aceste companii vor crea emotii puternice in randul investitorilor.

Sezonul veniturilor din trimestrul al treilea, care se suprapune saptamanii viitoare, ar putea atrage atentia asupra acestor pierderi. Investitorii in companiile S&P 500 vor avea un profit trimestrial cu aproape 4% mai mic decat de obicei, conform analizelor, raporteaza Investors.com.

In timp ce unele afaceri se bucura de prosperitate si se dezvolta in continuare, accesand diverse fonduri de finantare IMM, adevaratii giganti sangereaza in piata, spun specialistii. Pierderile incep deja sa deranjeze investitorii. Actiunile acestor 10 companii care pierd bani au scazut in medie cu 17% in acest an. Acest lucru este mult mai rau decat castigul de aproximativ 14% al pietei largi, asadar investitorii incep sa fie ingrijorati.

In plus, pierderile preconizate exclud taxele unice si comisioanele speciale, conform unei analize zilnice a unui investitor de afaceri a datelor din MarketSmith si S&P Global Market Intelligence.

Cat pierde Tesla in acest an?

Poate ca cea mai mare pierdere din acest top va fi, deloc placut, cea din stocul Tesla. Analistii se asteapta ca producatorul de masini electrice sa piarda 575 milioane de dolari anul acesta. Si asta nu include nici macar o taxa. Incluzand toate elementele, analistii prezic ca Tesla va pierde un uluitor capital de 1,3 miliarde de dolari in 2019.

Tesla a inregistrat deja pierderi mai mari decat era de asteptat in ultimele doua trimestre.

Analistii se asteapta la o alta pierdere trimestriala si in al treilea trimestru, de aceasta data aceasta situandu-se in jurul sumei de 33 milioane dolari.

Pana acum, toti investitorii au ramas pe pozitii, desi vad ca sunt pierderi. Iar aceste pierderi nu sunt doar in ceea ce priveste actiunile companiei, ci si in stocul acesteia. Stocul Tesla a scazut cu peste 25% in acest an. Asta pozitioneaza Tesa in unul dintre cei mai prosti ani cu privire la stocul detinut.