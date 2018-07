Pe 27 iulie, cei care doresc sã se testeze pentru virusurile hepatitice B și C o pot face la un preț redus. Mai multe laboratoare din muncipiul Suceava se alătură astfel secției de boli contagioase de la Spitalul Județean Suceava și marcheazã Ziua Mondialã dedicatã Luptei Împotriva Hepatitelor Virale. Cei mai mulți oameni nu pot ști sau suspecta infecția cu virusul hepatic. De aceea, e nevoie sã fie făcute testele serologice.

Statisticile arată că 9 din 10 bolnavi trăiesc cu hepatita B sau C, fără să ştie. România este a patra ţară din Europa în clasamentul deceselor cauzate de afecţiunile hepatice. Pe 28 iulie, în întreaga lume este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitelor. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră că această zi reprezintă o bună oportunitate pentru a atrage atenţia asupra necesităţii implementării strategiei privind hepatitele virale, reiterându-şi intenţia de a ajuta statele membre pentru atingerea obiectivului privind eliminarea hepatitelor. „Hepatitele virale cronice reprezintă o problemă majoră de sănătate la nivel mondial, datorită evoluţiei clinice asimptomatice şi lipsei de atenţie publică, fiind considerate o adevărată “PANDEMIE SILENŢIOASĂ”. Persistenţa infecţiei şi progresia lentă şi asimptomatică a afectării hepatice cresc riscul de apariţie a cirozei hepatice şi a complicaţiilor acesteia (insuficienţa hepatică cronică şi hepatocarcinomul).

Din aceste motive, pacienţii NU sunt constienţi de statusul infecţiei cu HCV sau HVB şi ca urmare NU sunt diagnosticaţi la timp.De cele mai multe ori diagnosticul se pune tardiv, atunci când gradul de afectare hepatică este avansat sau chiar în stadiul de ciroză (de)compensată sau HCC. De ce vorbim de sănătate publică? Pe de o parte, datorită acestei perioade lungi de timp în care pacienţii sunt asimptomatici, dar contagioşi (10-12-15 ani sau chiar mai mult, în care au viremii mai mari sau mai mici, dar detectabile şi deci pot transmite boala). Pe de altă parte, după ce se pune diagnosticul de “hepatită cronică”, stilul de viaţă al individului se schimbă, scade calitatea vieţii, creşte frecvenţa adresării la medic, creşte numărul de zile de spitalizare şi, evident, cresc costurile aferente serviciilor de sănătate. În 2015, hepatitele virale au cauzat 1,34 milioane decese în lume, număr comparabil cu decesele cauzate de tuberculoză şi mai mare decât cele cauzate de infecţia HIV – SIDA. În timp ce mortalitatea cauzată de tuberculoză, malarie sau HIV este în scădere, cea cauzată de hepatitele virale este în continuă creştere! Hepatitele cronice virale şi complicaţiile lor (ciroza hepatică şi hepatocarcinomul) sunt în momentul de faţă principala cauză de mortalitate în lume. În mai 2016, OMS a adoptat primul plan strategic mondial de abordare a hepatitelor virale pentru următorii ani „Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis, 2016-2021”. Planul are drept scop eliminarea hepatitelor de pe lista problemelor de sănătate publică prin reducerea incidenţei până în 2030la 90% (adică să nu mai fie cazuri noi) şi a mortalităţii cauzate de acestea la 65%”, a arătat dr. Irina Badrajan, medic de familie.

Pe 27 iulie, 5 laboratoare din muncipiul Suceava vor efectua testări la preţuri reduse. „Depistarea precoce a persoanelor infectate cu virusurile hepatitice B sau C, înainte de apariţia simptomelor şi semnelor de boală, poate salva vieţi. În acest context, la iniţiativa Secţiei de Boli Infecţioase a Spitalului Judeţean Suceava împreuna cu participarea unor laboratoare, a fost iniţiată o testare a populaţiei pentru determinarea precoce a infectării cu virusurile B sau C la preţuri promoţionale – 60 lei ambele teste – numai în ziua de 27 iulie 2018. Laboratoarele care fac aceste determinări sunt: DORNA MEDICAL, BETHESDA, ALPHA SERVICII MEDICALE (POLICLINICA ARENI) şi BIOTEST. Laboratoarele Synevo desfăşoară o campanie separata în acelasi scop”, arată

dr. Irina Badrajan.

Există categorii de risc înalt în contactarea bolii, testarea fiind extrem de importantă în special pentru aceste persoane. „Este esenţială testarea pentru cei cu suferinţe hepatice şi contacţii familiali ai persoanelor diagnosticate cu hepatita B sau C”, subliniat dr. Badrajan.