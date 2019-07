Mai multe laboratoare din Suceava vor face, luni, pe 29 iulie, testări pentru detectarea hepatitei la prețuri promoționale. Este marcată, astfel, Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei care, sărbătorită anual la 28 iulie, reprezintă o bună oportunitate pentru conștientizarea populației asupra pericolului generat de hepatite. 9 din 10 oameni trăiesc cu hepatita B sau C fără să știe. Între problemele care întârzie sau împiedică diagnosticul sunt și costurile suportate de către pacienți, dar și absența accesului facil la tratament.

La Suceava secția de Boli Infecțioase a inițiat, în colaborare cu patru laboratoare, testarea la preț promoțional pentru hepatită cu virus B și C pe data de luni 29 iulie 2019. Populația poate afla care sunt laboratoarele și prețul testării de la medicii de familie. ”Este de dorit ca un număr cât mai mare de suceveni să profite de această oportunitate” , transmite medicul de familie Irina Badrajan.

”Hepatita virală cu virusurile B, C și D este o boală extrem de periculoasă din două puncte de vedere. În primul rînd, pentru că 9 din 10 persoane nu cunosc că sunt infectate cu virusul hepatic, în al doilea rînd, pentru că, odată declanșată boala și necunoscută, evoluează către ciroză și cancer hepatic, ceea ce are un prognostic vital destul de rezervat și își pune amprenta asupra calității vieții pacientului. La nivel mondial s-au luat foarte multe măsuri în ceea ce privește diagnosticarea, deci cunoașterea din vreme a infectării cu aceste virusuri care pot fi preluate din foarte multe locuri, în special de la cabinetele stomatologice, prin injecții făcute fără seringi sterile și prin toate metodele sîngerînde aplicate bolnavilor. În 2016, 194 de țări au făcut un plan strategic de eradicare a hepatitei virale cu virusurile B și C, care își propune ca pînă în 2030 această boală să fie eradicată. Prima măsură pentru eradicarea hepatitelor este cea de a depista precoce, ceea ce se face prin testare din sînge. Și țara noastră are luate o serie de măsuri în acest sens. La nivelul Sucevei, de cîțiva ani, Clinica de Boli Infecțioase, în colaborare cu câteva laboratoare, a inițiat o zi, care anul acesta este 29 iulie, în care laboratoarele fac, la preț promoțional, adică se va încasa numai valoarea reactivilor, nu și manopera, un preț destul de accesibil pentru lumea, testări ale populației. În cursul dimineții se vor face aceste testări, adresați-vă medicului dumneavoastră de familie pentru a afla care sunt laboratoarele care le fac. Vă îndemnăm să beneficiați de această oportunitate, tocmai pentru că hepatitele virale sunt un mare pericol mondial. S-a estimat că sunt peste 280 de milioane de cazuri de hepatită în lume dintre care o mare parte sunt încă în stare latentă, deci nu se cunosc. Este fenomenul de aisberg pe care îl avem în epidemiologie”, arată medicul de familie sucevean.